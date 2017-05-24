أجرى الحوار: يعقوب العوضي

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لقب دوري كرة الطائرة، طال انتظاره فتحقق بعد ٣٨ عاما، ليعقبه الظفر بكأس الاتحاد ويجعل ختامها مسكاً بلقب «سوبر».انه موسم للتاريخ ظفر به فريق كرة الطائرة في نادي الكويت بفضل تضافر الجهود والتعاون فيما بين أعضاء الهرم الرياضي من لاعبين ومدربين وإداريين كان نتاجه بداية انطلاقة للمنافسة على جميع المنافسات على المستوى المحلي.



وكعادتها في دعم النجاح والناجحين «الأنباء» استضافت في ديوانيتها الجهازين الإداري والفني لفريق الطائرة الأول بنادي الكويت بهدف التعرف على أسرار النجاح والصعوبات التي تم تجاوزها أثناء الموسم بالإضافة إلى الكشف عن أهداف الفريق للموسم المقبل.



في البداية، تحدث مشرف الفريق منصور الشمري عن الدور الكبير للجهاز الإداري للعبة بقيادة المدير محمد النصف الى جانب محمد كامل مدير قطاع الناشئين، وأشاد بمجلس إدارة نادي الكويت والمتابعة الحثيثة من نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الغانم، مثنيا أيضا على الأجهزة الفنية والإدارية في مختلف المراحل السنية.وقال: لم نكن نتوقع تحقيق الثلاثية في انطلاقة الموسم ولكن مع مرور الوقت وانخراط اللاعبين في خضم المباريات والتدريبات اليومية لمسنا قدرة كبيرة على تحقيق الإنجاز، وتابع انتهج اللاعبون مبدأ الالتزام والتسامي على الإصابات والايثار للوصول الى الأهداف المنشودة وكان لهم ما أرادوا تحقيقه.



المستوى الفني متوسط



من جانبه، أبدى مدرب الفريق خالد بلعيد فرحته بالإنجاز التاريخي والذي غاب قرابة العقود الأربعة عن طائرة «العميد»، وقال: تمكنا من تحقيق الفوز بفضل تعاون الجميع والتضحيات الكبرى التي قدمها اللاعبون من خلال استمرارهم في التدريبات اليومية وتحاملهم على الظروف والإصابات.



وتطرق بلعيد لمستوى البطولات المحلية، اذ اكد أنها متوسطة المستوى فنيا، مشيرا إلى ان انعدام مشاركة اللاعبين خارجيا سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو حتى على مستوى الأندية ساهم في انخفاض عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون مما انعكس سلبا عليهم وظهر ذلك جليا في البطولات المحلية. وأضاف: لا يتوقف تراجع المستوى على هذا السبب، ولكنه يمتد الى عدم وجود اللاعب المحترف أسوة في الدول المجاورة والتي تجاوز فيها مستوى اللعبة لديهم ووصل إلى مراجل متطورة.



أصعب مواجهة



واستطرد بلعيد: نهائي كأس السوبر أمام كاظمة كان أصعب مباراة في البطولات المحلية الثلاث، فقد سبقتها مواجهة القادسية، ويعتبر الفريقان مرشحين للألقاب، كما أننا خسرنا الشوط الأول حينها، ولكن بقدرة اللاعبين استطعنا التغلب على الأخطاء والعودة في اللقاء.



وأضاف في تلك المباراة كان اللاعبون جاهزين على المستوى البدني والفني، لذا كان عملنا كجهاز فني ينصب حول الدافع المعنوي والنفسي، فقد شحذنا همم اللاعبين ليدخلوا في الشوط الثاني وتتحول المباراة لصالحنا في النهاية. وأشاد بلعيد بدور مجلس إدارة النادي، كما شكر الجهازان الفني والإداري على الجهود المبذولة.



تفاهم طبي فني



وحول الحالة البدنية للفريق، أبدى د.مهدي التونسي اخصائي العلاج الطبيعي ارتياحه التام للعمل في ظل جهاز فني يقوده الطاقم التونسي بقيادة بلعيد إلى جانب مساعديه صبري وكمال وقال: واجهنا صعوبات كثيرة وإصابات في أوقات حرجة وضعتنا في موقف لا نحسد عليه، ولكن التفاهم السائد بيننا أعطى اللاعبين الثقة في قراراتنا وتوج المجهودات الطبية بالنجاح في كل خطوة. وأضاف: لا يمكننا العمل من دون التفاهم والثقة بين اللاعبين والمدرب والجهاز الطبي، وأخيرا شكر مهدي الجهازين الفني والإداري، مشيرا الى أن إدارة النادي وفرت جميع المتطلبات الطبية بالإضافة إلى احتياجات اللاعبين المختلفة.

الدوري بالإجماع

اتفق الجهازان الإداري والفني على ان الموسم الحالي هدفه الدوري في البداية، إلا أن الطموح تحول للثلاثية بعد إصرار اللاعبين والتزامهم وتوافر جميع الاحتياجات من قبل إدارة النادي ومتابعة نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الغانم ودعم مدير اللعبة محمد النصف الى جانب تحركات محمد كامل مدير قطاع الناشئين ومشرف الفريق منصور الشمري.

لاعبون غير كويتيين في الملعب

طالب منصور الشمري والجهاز الفني اتحاد الطائرة بالسماح بإشراك لاعبين اثنين في الملعب بدلا من لاعب واحد لرفع المستوى الفني للبطولات المحلية خاصة في ظل انعدام المشاركات الخارجية وعدم استقطاب المحترفين.

الشمري الجندي المجهول

أجمع كل من خالد بلعيد ومساعديه صبري وكمال ود.مهدي على أن منصور الشمري مشرف الفريق يعتبر احد الأسلحة السرية التي ساهمت في النجاح التاريخي للأبيض وانه الجندي المجهول الذي يقدم جهودا مضنية ومضاعفة في سبيل تحقيق الإنجاز.

بلعيد من أولها

حصل بلعيد على العلامة الكاملة مع الأبيض في موسمه الأول مع الفريق رغم ان المدرب لم يتابع الفريق بالصورة المنتظمة في الماضي ولكنه كان يملك عنه فكرة جيدة خاصة انه درب في البحرين والسعودية، لذا يمكننا الجزم بان بلعيد بدأها