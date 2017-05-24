يعقوب العوضي

جددت ادارة الشباب عقد قائد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد شهاب الدريدي حيث عاد الموسم الماضي وقاد الفريق بعد ظروف ابعدته قبل عدة مواسم.



وأكد مدير اللعبة ناصر الجعيدي أن شهاب يملك ما تتطلبه المرحلة المقبلة من اعداد وقدرة على خلق الانسجام والتناغم فيما بين اعضاء الفريق والوصول الى الاهداف المنشودة.



وأضاف سنعقد اجتماعا عاديا في غضون الايام المقبلة للوقوف على خطة اعداد الفريق واحتياجاته.



وعن نتائج الفريق في الموسم الماضي قال: لقد قدم الجهاز الفني كل ما يمكنه في سبيل تحقيق تطلعات الادارة ولكن لم يكن بالامكان افضل مما كان حيث تعرض الفريق لظروف عدة وضغوط مختلفة خاصة في ظل غياب بعض اللاعبين المؤثرين لاسباب مختلفة.