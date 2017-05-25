الحساوي: تنفيذ اللوائح بخصم النقاط من الكويت

أحمد السلامي ـ عبدالكريم أحمد

حددت المحكمة الكلية يوم 14 يونيو المقبل موعدا لنظر الإشكال المقدم من محامي إدارة الفتوى والتشريع ضد حكم إعادة النقاط الثلاث لنادي الكويت.

وكانت المحكمة الإدارية قد قبلت الدعوى المرفوعة من نادي الكويت ضد هيئة الرياضة والنادي العربي باحتساب النقاط الثلاث له بعدما انتزعتها الهيئة بذريعة إشراك لاعب موقوف.

وأخطرت الهيئة العامة للرياضة في كتاب رسمي ممهور بإمضاء نائب المدير العام للشؤون الرياضية د.حمود فليطح القائمين على إدارة اتحاد كرة القدم بوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية بعد إيداع الإشكال حيث جاء في الكتاب، الاشكال رقم 1178/2017 في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بجلسة 18 مايو الجاري في الدعوى رقم «2953/2017» إداري 10 المقامة من الممثل القانوني لنادي الكويت بصفته ضد وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بصفته، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعطفا على كتابنا رقم «1137/2017» المؤرخ في 22 مايو نحيطكم علما بأن إدارة الفتوى والتشريع النائب القانوني عن الهيئة العامة للرياضة وبناء على طلب الهيئة قد أقامت اشكالا في تنفيذ الحكم قيد برقم «1178/2017» بتاريخ 24 مايو وتحدد لنظرة جلسة 14 يونيو المقبل.

وحيث إن الاشكال سالف الذكر يوقف تنفيذ الحكم المشار إليه بمجرد قيده، لذا نخطركم بذلك للعلم والإحاطة والايعاز لمن يلزم بعدم اتخاذ أي إجراء نحو الحكم الصادر في الدعوى رقم «2953/2017» إداري 10 سالفة الذكر إلا بعد صدور حكم في الاشكال وإخطاركم به.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم إعادة النقاط الثلاثة إلى رصيد النادي العربي وخصمها من رصيد نادي الكويت وذلك بعد أن تم إيداع إشكال لوقف نفاذ الحكم من قبل محامي الدولة، وذلك لتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم.

الهزاع: الإشكال لا يعيد النقاط الثلاثة للعربي

أكد رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم المحامي نواف الهزاع في حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر» أن الاشكال المقدم من الحكومة ضد حكم النقاط الثلاث غير مقبول لرفعه بعد تمام التنفيذ ولا يترتب على رفعه إلا إيقاف باقي الإجراءات التي لم تنفذ مثل التتويج أو تسليم، لذلك يجب تقديم أي إشكال قبل تمام التنفيذ وفي حالة النقاط الثلاث حسب ما علمنا تم تنفيذ جزء وهو إحالة النقاط إلى الكويت فهذا الجزء لا يمس، وما بقي من إجراءات التنفيذ فيتم إيقافها لغاية الفصل في الإشكال، وعليه يجب التوضيح والتفريق بين مسألة إيقاف قرار أو الغاء.

وقال: الهيئة العامة للرياضة نفذت الحكم والاشكال كان يجب أن يكون قبل التنفيذ وفقا للمادتين 211 و210 من قانون المرافعات والذي نص على انه يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ ويتعين لقبول الاشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال، ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف أو بعد رفعه، لذلك فهو لا يلغي التنفيذ، والاشكال يوقف الاجراء ولا يلغيه وسيتم رفض الاشكال في أول جلسة له بسبب تمام التنفيذ.

وأضاف: الخلاصة هي أن الاتحاد إذا اعطى النقاط الثلاث لنادي الكويت رسميا تنفيذا للحكم فإن الاشكال لا يلغي التنفيذ وإذا لم يعطى رسميا فإن النقاط تبقى للعربي.