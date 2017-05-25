أحمد السلامي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد خالد الدبوس عن إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب البوسني غوران لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد والذي كان يقود في الموسم المنقضي مهام تدريب فريق تحت 19 سنة، فيما تم إنهاء الارتباط مع المدرب التونسي حاتم المؤدب الذي استمر في قيادة «الأحمر» لموسمين متتاليين.

وقال: البوسني غوران يمتلك خبرة طويلة في البطولات المحلية نظرا للسنوات الطويلة التي قضاها في تدريب المراحل السنية في عدد من الأندية، وكانت آخر محطاته قيادة فريق الفحيحيل تحت 19 سنة وهو ما دفعنا إلى وضعه في مقدمة خيارات التعاقد معه.

وأضاف: كما تم اعتماد تجديد التعاقد مع المحترفين الثلاثة وهم حبيب مايتي وكولبالي وأثير توماس، وذلك بعد تقديمهم مستويات فنية ارتقت إلى مستوى التطلعات وانسجامهم مع اللاعبين المحليين وتأقلمهم مع إمكانات الدوري المحلي.

ولفت الدبوس إلى أن نادي الفحيحيل يعمل على مخاطبة الهيئة العامة للرياضة لتمكينه من إقامة معسكر تدريبي خلال فترة الإجازة الصيفية في تركيا، وذلك لإعداد وتجهيز الفريق لمنافسات الموسم الجديد، والاستعداد بصورة جيدة، خاصة أن منافسات دوري الدرجة الأولى ستكون محتدمة وسيتنافس الجميع من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز.