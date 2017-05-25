قال الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم د. محمد خليل: إن الهيئة العامة للرياضة وافقت على قرار مجلس إدارة الاتحاد بتنفيذ مشروع منظومة عمل الإداريين والمديرين بالأندية الرياضية تطبيقا لنظام الخصخصة، حيث سيتم عمل الإداريين والمديرين في الأندية بعقد رسمي من خلال الشهادات التي حصلوا عليها أسوة بالمدربين.

وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن هذا المشروع يشمل عمل دورات للإداريين والمديرين لتطوير أدائهم وزيادة خبرتهم ليتواكب مع عمل المدربين والذي سينعكس إيجابا على أنديتنا ومنتخباتنا في المستقبل القريب.

ووجه الأمين العام للاتحاد الشكر إلى نائب المدير العام لشؤون الرياضة بالهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح على سرعة تجاوبه من خلال الموافقة على المشروع الذي سيطور من أداء الإداريين والمديرين.