تنتقل بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد إلى الجولة السادسة التي ستقام ضمن شوارع إمارة موناكو اليوم.

ولم تشهد الجائزة الكبرى تتويج أي فريق آخر باستثناء مرسيدس منذ العام 2013، إذ حقق نيكو روزبرغ الفوز في مونتي كارلو لثلاث نسخ متتالية (2013 - 2015) قبل أن يفوز زميله السابق لويس هاميلتون بسباق العام الماضي.

ويأمل فريق فيراري أن ينهي سلسلة انتصارات الصانع الألماني، لاسيما انه اعتلى قمة منصة التتويج للمرة الأخيرة في العام 2001. تجدر الإشارة إلى أن فترتي التجارب الحرة الأولى والثانية تقام اليوم الخميس وليس الجمعة عكس بقية الجوائز الكبرى الأخرى.