عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان - أحمد السلامي - يعقوب العوضي

نجح النصر في تحقيق فوزه الأخير في انطلاق الجولة الـ30 والأخيرة لدوري VIVA، وجاء الفوز لحساب التضامن بهدف نظيف دون رد سجله مشعل فواز (14) كما أهدر نفس اللاعب ركلة جزاء ليرفع رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة في المركز الثالث رسميا بينما ظل التضامن على رصيده السابق 39 نقطة.

وعلى ستاد الشباب، تغلب العربي على الشباب 3-1، وسجل للأخضر علي حصني (29 و67) وحسين الموسوي (87)، بينما سجل للشباب محمد خير (86) وتصدى سليمان عبدالغفور حارس العربي لركلة جزاء (71) نفذها عمر بوحمد، ورفع العربي رصيده إلى 51 نقطة، بينما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 29 نقطة.

واستبدل حكم المباراة ضيف الله الفضلي مع انطلاق الشوط الثاني بعد تعرضه للإصابة وأدار المباراة بدلا عنه الحكم الرابع مصطفى الشطي.

وحقق كاظمة الفوز على برقان 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الصداقة والسلام، سجل للبرتقالي مشاري العازمي (17) وأليكس ليما (30) وناصر فرج (72)، بينما سجل لبرقان فهد صالح (56) ووسام الإدريسي (58)، ليرتفع رصيد كاظمة للنقطة الـ46، بينما ظل برقان أخيرا برصيده السابق 11 نقطة.

وتمكن الصليبخات من اختتام موسمه بفوز على اليرموك 5-3 في المباراة التي جمعتهما على ستاد مبارك العيار بنادي الجهراء، سجل للفائز أحمد القدور هدفين (13 و81) وجان سيرجي هدفين (21 و28) وخالد العجمي (22)، فيما سجل لليرامكة برنس أبيدي هدفين (73 و90 من ركلة جزاء) وصامويل زوكو (79)، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الصليبخات للنقطة الـ23، بينما تجمد رصيد اليرموك عند النقطة الـ26.