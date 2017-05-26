يعقوب العوضي
انطلقت استعدادات فريقي الأشبال والناشئين لكرة اليد في نادي برقان بقيادة طاقم تدريبي مصري، حيث يتولى المدرب بلال البدري مهمة تجهيز فريق الناشئين بينما يتولى تدريب الأشبال المدرب محمد حسين مهمة تأهيل الأشبال.
وأكد البدري أن الدعم المعنوي والمادي من إدارة النادي مستمر.
وقال: لدينا أهداف وطموحات كبيرة لموسم الناشئين المقبل حيث نمتلك فرصة جيدة للمنافسة على مراكز متقدمة ومن الممكن الصعود إلى منصات التتويج في بطولتي كأس الاتحاد والدوري العام كما وجه شكره لرئيس مجلس إدارة النادي هملان الهملان وأمين الصندوق فهد بوخرما ومدير اليد الجديد أنور العتيبي بالإضافة الى رئيس قطاع الناشئين فيصل بوخرما.