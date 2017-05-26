مبارك الخالدي

عاشت إدارة نادي النصر ليلة استثنائية مساء أول من امس بعد تحقيق المركز الثالث رسميا في دوري VIVA للموسم ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ في إنجاز تاريخي للنادي.

وعبر مدرب الفريق ظاهر العدواني عن فخره واعتزازه بهذا الإنجــاز، وقــــال: الحمد لله على ما أعطى، لقد كــان موســـما استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى بعد تضحية وجهد كبير من اللاعبين.

وأضاف: كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة والجهاز الإداري والطبي على تعاونهم اللامحدود مع اللاعبين والجهاز الفني، وكذلك على موافقتهم الجريئة منذ نهاية الموسم الماضي على برنامج الجهاز الفني والخاص بالاعتماد على أبناء النادي من العناصر الشابة الذين كانت كلمتهم وبصمتهم واضحة خلال هذا الموسم، فكان قرار مجلس الإدارة خير دافع لنا.

ومن جهته، قال مدير الفريق فيصل العدواني إن التحية الكبيرة هي التي نرسلها لإخواني اللاعبين وإلى الرجال المخلصين في الجهاز الفني والإداري، حيث قام كل منهم بأداء واجبه على أكمل وجه.