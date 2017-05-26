أحمد السلامي

علمت «الأنباء» من مصدر مطلع أن النية تتجه لدى مجلس إدارة نادي التضامن لعدم التجديد لمدرب الفريق فواز مندو لموسم آخر وتفويض الجهاز الإداري في عملية البحث عن مدرب بديل للتعاقد معه لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم القادم.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة لن تجدد تعاقداتها مع المحترفين الأجانب باستثناء المحترف السوري حميد ميدو الذي ستتم مفاوضته للتجديد معه وفق الإمكانيات المادية المتاحة في النادي.

ولفت إلى أن الإدارة ستقوم بمخاطبة الأندية للتجديد مع اللاعبين المحلين الذين نجحوا في إثبات وجودهم مع التضامن خلال منافسات الموسم المنقضي وهم حمد أمان، يعقوب الطراروة، أحمد إبراهيم وسليمان أشكناني وغيرهم من اللاعبين.

وختم المصدر حديثه قائلا: نادي التضامن نجح في وضع بصمة واضحة للعيان وتمكن من البقاء في الدوري الممتاز ويتطلع خلال منافسات الموسم القادم إلى الدخول في أجواء المنافسة مبكرا والتنافس على مركز متقدم يعكس الجهد والعمل الكبير الذي يبذله مجلس الإدارة في تطوير قطاع كرة القدم.