أنهت اللجنة المنظمة لبطولة الجابرية لكرة الطائرة الاستعدادات لانطلاق البطولة في الثاني من شهر رمضان الكريم والتي تنظمها جمعية الجابرية التعاونية تحت رعاية رئيس مجلس الادارة حسين دشتي.

صرح بذلك صادق صفر رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، مؤكدا أن صالة مدرسة فهد الدويري جاهزة لاستضافة المباريات، وتم إنهاء كل التحضيرات اللازمة للبطولة الاولى لكرة الطائرة.

وقال إن اللجنة المنظمة قد أجرت قرعة الدور الأول بحضور مندوبي الفرق في مقر الجمعية، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين فريق نادي القادسية مع فريق المرحوم عبدالصمد دشتي، وفي اللقاء الثاني يلتقي فريق صرخوه مع فريق حسين الفيلي، والفائزان من المواجهتين يلتقيان في المباراة الاولى للدور قبل النهائي، ويلعب في اللقاء الثالث فريق المرحوم طلال العتيبي مع فريق أ.ب.آر، ويختتم الدور بمواجهة فريق ديوانية دشتي مع فريق المرحوم عبدالعزيز أشكناني، ويلتقي الفائزان من المباراتين في المباراة الثانية للدور قبل النهائي.

وأكد صفر ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية بين اللاعبين والتنافس الشريف بينهما، وعدم الاعتراض بصورة غير لائقة على قرارات الحكام، مع ضرورة إحضار البطاقة المدنية للاعبين قبل بدء المباريات، والحضور قبل انطلاق المباريات بوقت كاف.

وأوضح أن هناك سحبا يوميا سيتم للجمهور على جوائز قيمة مقدمة من جمعية الجابرية التعاونية وداعمي البطولة.

إلى ذلك، تقام المباريات في الساعة الرابعة عصرا على شوطين من 25 نقطة لكل شوط وبفارق نقطتين وفي حال التعادل يتم الحسم بشوط فاصل من 15 نقطة، ويديرها حكام معتمدون.