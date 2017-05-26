فرق اليد بنادي السالمية حصدت 20 نقطة بكأس التفوق العام

حامد العمران

انتقد مدير لعبة كرة اليد بنادي السالمية عبدالله الذياب قرار مجلس إدارة الاتحاد بعدم السماح بإشراك لاعبي تحت 17 سنة مع الفريق الأول في بطولات الدوري، مشيرا إلى أن هذا القرار بالمقام الأول يضر بكرة اليد ومنتخبي الناشئين والشباب بتأخر صقل المواهب بعمر مبكر ومنعهم من الاحتكاك القوي واكتساب الخبرة وهذا يؤثر وبشكل مباشر في منتخبات المراحل السنية، مؤكدا أن اللاعب الذي لا يتجاوز عمره الـ 17 سنة ويشارك مع الفريق الأول يعتبر لاعبا مميزا ووجوده مع الفريق الأول يساعد على الارتقاء بمستواه بشكل سريع نسبيا، ناهيك عن الجانب المعنوي عند اللاعب الذي يجعله يلتزم بالتدريبات ويرفع من مستواه الفني، مدللا بذلك على لاعبي السالمية بندر الشمري وعلي البلوشي اللذين شاركا مع الفريق الأول في الموسم المنتهي وقدما مستوى مميزا أشاد به الجميع.

وتمنى الذياب من مجلس إدارة الاتحاد ولجنة المسابقات إعادة النظر في هذا القرار ليتسني للاعبين المميزين والموهوبين ممن أعمارهم تحت 17 سنة المشاركة مع لاعبي الفريق الأول ليعود ذلك بالنفع على كرة اليد بشكل عام.

وطالب الذياب من إدارة الاتحاد ولجنة المسابقات الاجتماع مع مديري اللعبة في جميع الأندية للاستئناس بآرائهم من خلال طرح الأمور السلبية التي واجهت الفرق خلال الموسم ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة والتي تخدم اللعبة والبطولات المحلية، وذلك للارتقاء بالمستوى العام للعبة في المواسم المقبلة، متمنيا من لجنة المسابقات تطوير دوري تحت 19 سنة الذي يشارك فيه 10 أندية فقط، ما يعني أن افضل فريق في المسابقة يلعب 12 مباراة بحد اقصى خلال 7 اشهر، وهذا الكم القليل من المباريات يؤدي إلى هبوط المستوى الفني للاعب تحت 19 سنة وأيضا الأجهزة الفنية لهذه الفرق لا يوجد عندها مجال للابداع سواء من ناحية اعداد اللاعبين من الناحية البدنية أو الفنية وذلك لضعف المنافسات.

وأشار الذياب إلى أنه لم ينته من وضع القائمة النهائية للكادرين الفني والإداري لجميع الفئات، لافتا إلى التجديد مع مدرب الفريق الأول خالد الملا، مشيدا بما قدمه في الموسم المنتهي، مؤكدا أنه طبق الخطة المتفق عليها من خلال إيجاد فريق يلعب كرة يد حديثة يعج باللاعبين الناشئين والشباب لضمان عودة السماوي إلى قمة منصة التتويج في المستقبل القريب بسواعد أبناء النادي.

الجدير بالذكر أن فرق السالمية حققت 20 نقطة في كأس التفوق العام بصعود جميع الفئات على منصات التتويج بحصول فريق تحت 13 سنة على المركز الثالث بالدوري وفريق 15 سنة بطولة الكأس وثالث الدوري وفريق تحت 17 سنة بطل الدوري وثاني الكأس وفريق تحت 19 سنة ثاني الدوري وثالث الكأس والفريق الأول حصل على الوصافة في بطولة الدوري الممتاز.