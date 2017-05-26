مبارك الخالدي

وجه المنسق الإعلامي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل رسالة تحية وتقدير إلى إدارة وجماهير ولاعبي الأخضر مع نهاية موسم الفريق العرباوي قال فيها «‏‫أتقدم بالشكر لجماهير وإدارة النادي العربي وللأجهزة الفنية والإدارية التي عملت معها ولكل اللاعبين، على ثقتهم الغالية التي منحوني إياها، لأكون المنسق الإعلامي لأكبر قلاع الرياضة في الكويت، وأخص بالشكر رئيس جهاز الكرة الأسبق سامي الحشاش، ورئيس جهاز الكرة الحالي عبدالعزيز المطوع، ونائبه حسين عاشور على الدعم الكبير الذي وفروه للقيام بمهمتي على كل وجه.

وألتمس من الجميع العذر عن أي تقصير في الموسم الحالي، لاسيما جماهير الأخضر، ووسائل الإعلام، فلهم مني جميعا كل التقدير والاحترام، ولا أخفي أن الطموحات والآمال كانت كبيرة في الموسم الحالي، لكن قدر الله وما شاء فعل، وأبناء العربي قادرون في قادم الأيام على رسم البسمة من جديد، وإعادة الأخضر إلى وضعه الطبيعي في القمة كما كان دائما، وكل لاعبي الأخضر والعاملين مع الفريق في الموسم الحالي بذلوا الغالي والنفيس في حدود إمكاناتهم المتاحة من أجل رفعة العربي، لكن لم تكلل هذه المساعي بالنجاح المطلوب.

وأحب أن أؤكد أن «الوجه من الوجه أبيض»، ولا أحمل تجاه الجميع إلا المودة، وأتمنى أن يتفهم الإخوة الزملاء في وسائل الإعلام داخل الكويت وخارجها، والتي شرفت بأن أكون زميلا لهم على مدار سنوات طويلة أكتب وأحلل وأنتقد، وأنني لم أبخل في يوم بمعلومة تصب في الصالح العام، ولم أمنع عنهم إلا ما كان خارجا عن صلاحياتي، حتى لو كنت شاهدا عليه، فالأمانة تقتضي أن أحافظ على كيان العربي وعدم الدخول فيما لا يعنيني.

وأخيرا كل الشكر لجماهير الأخضر الوفية التي ساندت من دون كلل أو ملل الفريق الأخضر وكانت عونا له في أصعب الأوقات في الموسم الحالي».