عبدالعزيز جاسم

مع انتهاء الموسم الكروي للفريق الأول لكرة القدم في كاظمة، اتضحت ملامح اللاعبين المغادرين والباقين في الموسم المقبل، ولكن أولا يبدو أن مدرب الفريق الروماني فلورين ماتروك لن يكمل مع الفريق لموسم ثالث حسب عقده، وسيكون هذا الأمر بالتراضي معه بسبب النتائج غير المرضية لمجلس الإدارة، والذي تعاقد مع المدرب بسبب حصوله على الألقاب مع الفرق التي قام بتدريبها مؤخرا خصوصا في بطولات الكؤوس.

أما على مستوى المحترفين لم تجدد إدارة النادي مع هداف الدوري البرازيلي باتريك فابيانو رغم تسجيله 17 هدفا في الدوري وتألقه في الفترة السابقة، وانتهى عقد فابيانو، لكن إدارة النادي لم تفاتحه بموضوع التجديد وربما نشاهده مع أحد فرق الصدارة في الموسم المقبل لأنه من المهاجمين المميزين، ودائما ما ينافس على صدارة الهدافين، بينما تأكد بقاء مواطنه ألكيس ليما الذي ينتهي التعاقد معه في نهاية الموسم المقبل كما أن اللاعب قدم مردودا جيدا دفاعيا، وكأنه من الركائز المهمة في الفريق.

ولم تجدد إدارة النادي البرتقالي أيضا مع التونسي شاكر الرقيعي الذي انتهى عقده مع آخر مباراة للفريق أول من أمس امام برقان.