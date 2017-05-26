اختتمت دورة ملتقى المصريين لكرة القدم الرابعة تحت شعار «نلتقي لنرتقي» برعاية شرفية للسفيرة هويدا عصام وحضور بالنيابة عنها القنصل محمد عرفة وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبرعاية قناة بريزنتش كيدز وبحضور المستشار محمد عادل ممثلا عن السفارة المصرية ومدير إدارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم ونائبه وليد السلطان ومدير عام قناة بريزنتشن احمد أبوزيد.

وحصد لقب البطولة فريق مساعد الصالح الذي فاز على فريق سوكر بهدفين نظيفين احرزهما اللاعبان إيهاب عبدالمجيد وعادل محمد.

وكان فريق الدير قد أحرز المركز الثالث بعد الفوز على فريق مجلة المزاد.

وكان كرنفال النهائي قد بدأ بكلمة لمنسق عام الملتقى هاني كمال تقدم فيها بالشكر الى جميع الحضور سواء البعثة الديبلوماسية او الهيئة وخص بالشكر أعضاء اللجنة المنظمة.

وألقى المستشار محمد عرفة كلمة أثنى من خلالها على الدور الإيجابي الذي يقوم بها الملتقى ودعا الجميع الى التحلي الروح الرياضية دائما.

من جهته، قال وليد السلطان: ان عمق العلاقات بين مصر والكويت كبيرة جدا، وتقدم بالشكر الى السفيرة هويدا عصام لتعاونها الدائم لإنجاح دورة الملتقى.

من ناحيته، قال الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج علاء سليم ان البطولة كانت ناجحة تنظيميا ورياضيا بفكر عال، وشكر الحضور.

ولعبت مباراة استعراضية لناشئي الأكاديمية وأقيمت مباراة بين قدامى اللاعبين المصريين شارك فيها القنصل محمد عرفة والمستشار محمد عادل واحمد أبوزيد من قناة بريزنتشن ومن الإعلاميين محيي قطب وعبدالله دياب ومحمد عويس وناصر الهلالي، ومن اللاعبين السابقين أحمد نخلة وطارق السيد ومانجا ووليد سالم وحمادة فاتي وهاني كامل ووائل غانم واحمد عبدالستار ومحمد عرفة ومحسن دياب ومحمود عبدالمحسن ومحمد شعيب وعبدالحليم عجاج.

وتم تكريم الرعاة وأكاديمية الفراعنة وطاقم التحكيم وأعضاء اللجنة المنظمة وهم محمد طلعت وشاكر الشرقاوي ومحمد يوسف وأسامة أبوطالب وسامح عادل ومحمود عبدالمحسن وقزمان رسمي ويسري النقيب ومصطفى شيكابالا ومحمد عمار وهاني بلال وشريف ماهر ومينا جرجس وبشارة لطيف وعطية عطا الله واحمد ابو الدهب وفراج كمال.

وحصل اللاعب محمد عبيد حارس فريق مساعد الصالح على كأس افضل لاعب وحمل كأس هداف البطولة زميله بالفريق اللاعب محمود شحاتة برصيد 7 أهداف، بينما نال حارس مرمى فريق سوكر شريف رمضان كأس الأفضل.

وفي الختام، تم تسليم ميداليات المراكز الثلاث الاولى وكأس البطولة لفريق مساعد الصالح.