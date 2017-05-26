نظم قطاع الشباب بالهيئة العامة الرياضية حفل ختام الأنشطة بمراكز الشباب في صالة مركز شباب الدعية، وذلك بحضور الأعضاء واولياء الامور ومسؤولي ادارة مراكز الشباب.

وتم خلال الحفل تكريم 30 عضوا في مختلف الأنشطة التي تضمنها البرنامج الزمني لخطة ادارة مراكز الشباب خلال العام الحالي.

ودرج قطاع الشباب على تنظيم هذا الحفل سنويا لتشجيع المواهب الواعدة من أعضاء المراكز في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية من اجل تحفيزهم على بذل المزيد للارتقاء بمواهبهم من خلال رصد الجوائز المالية وشهادات التكريم.

وتم خلال الحفل تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى في مسابقة الدوري الثقافي لمراكز الشباب، وهم على التوالي مركز شباب القصور ومركز شباب الشامية، ومركز شباب الدعية والفائزين بالمركزين الاول والثاني في بطولة الكرة الطائرة وهما مركز شباب الجهراء ومركز شباب العارضية، كما تم تكريم مركزي شباب الفيحاء والعارضية لحصولهما على المركزين الاول والثاني في بطولة سباعيات كرة القدم لأعضاء مراكز الشباب والفيحاء والصباحية لفوزهما بالمركزين الاول والثاني في بطولة تنس الطاولة، وتم تكريم العضو محمد طارق حمدي بلقب أفضل لاعب بمراكز الشباب للموسم 2016/2017.

كما تم تكريم عدد من موجهي ومشرفي الأنشطة الرياضية تقديرا لجهودهم خلال هذا الموسم.