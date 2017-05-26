عبدالكريم أحمد

رفضت دائرة مستعجل مسائي 34، في المحكمة الكلية أمس، الإشكال المقدم من دفاع الحكومة بوقف نفاذ الحكم الذي كسبه نادي الكويت ضد هيئة الشباب والرياضة والنادي العربي، مؤكدة أنه أقيم بغير سند من القانون وهدف لعرقلة إجراءات التنفيذ، وبذلك تستمر النقاط الثلاث لصالح نادي الكويت.

وأرجعت المحكمة رفضها الإشكال إلى أن الإشكالات ليست من قبيل التظلم على الأحكام إنما تتعلق بإجراءات سير التنفيذ، مشيرة إلى أن الاعتراض على ذلك يتم من خلال الطعن أمام المحكمة لا بتقديم إشكال.

وردت المحكمة على دفاع الحكومة بشأن خطأ الحكم المستشكل فيه بشموله بالنفاذ المعجل، بقولها إن لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث عنا إذا كانت الحالة التي أمامه هي من حالات النفاذ المعجل بقوة القانون بغير اشتراط الكفالة أم هي من الحالات التي لا تشمل النفاذ بقوة القانون، مشيرا إلى أن الحكم المستشكل ضده مشمول بالنفاذ المعجل.

وتابعت ردا على قول دفاع الحكومة إنه قد تم الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، بقولها إنه طالما أن الحكم المستشكل فيه قد شمل بالنفاذ المعجل فإنه جاز للمحكمة نظر ذلك الإشكال بصرف النظر عن وجود استئناف من عدمه.