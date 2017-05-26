أقامت لجنة المدربين بالاتحاد حفلا لتكريم المدربين واللجنة الفنية والمحاضرين مساء أمس في مركز عبدالله السالم لإعداد القادة بمنطقة الخالدية، وذلك بحضور رئيس لجنة المدربين خالد الفضلي ونائب الرئيس عقيل مهنا وأمين السر العام خالد أحمد، وعضوي اللجنة محمد سلمان ومحمد النمش.

وكرمت اللجنة المدربين المتفوقين في المراحل السنية المختلفة، الذين قادوا الفريق الأكثر تطورا في الموسم المنتهي، حيث تم تكريم مدربي خيطان والجهراء تحت 19 سنة، ومدرب الساحل والعربي تحت 17 سنة، ومدربي السالمية والساحل تحت 15 سنة.

وأكد أمين سر لجنة المدربين خالد أحمد أن تكريم المدربين المتفوقين الذين قادوا الفرق الأكثر تطورا يأتي لما قدموه من جهود مضاعفة.

بدوره، أشاد المدرب المصري للجهراء مصطفى مراد بالتكريم، معتبرا إياه لفتة طيبة من اتحاد الكرة ولجنته المشكورة، متمنيا التوفيق لزملائه المميزين في الموسم المقبل.