السالمية خسر بصعوبة وتألق الحارس سطام الحسيني

القادسية ثاني الدوري

الفحيحيل يهزم الساحل بـ7 أهداف مقابل 2 ناصر العنزي ـ أحمد السلامي سامي الحسن ـ يعقوب العوضي

لن ينسى الكويت طويلا هذه المباراة، مباراة العمر التي توجته بلقب دوري viva لكرة القدم للموسم الحالي وللمرة الـ ١٣، كانت مواجهة مجنونة ودقائق قاتلة بعدما سجل جمعة سعيد هدف الفوز الثاني في الوقت بدل الضائع «٩٥» كاسرا التعادل بعد تقدم السالمية بهدف وتعادل الكويت بهدف «بلنتي».

العميد «سعيد» وبطل للدوري في الموسم الحالي ٢٠١٧/٢٠١٦ بعدما جمع «٦٩» نقطة متفوقا على القادسية «٦٧» الذي فاز على خيطان وانتظر على أعصابه نتيجة الكويت والسالمية، مبروك للأبيض هذه الرباعية في انجاز غير مسبوق بعدما حقق جميع بطولات الموسم «الدوري وكأسي الأمير وولي العهد وكأس السوبر».

استبسال سلماوي

رفض دفاع السالمية الاقتراب من مرماه وتهديد مرمى حارسه سطام الحسيني ومنع مهاجمي الكويت من التحرك في منطقة جزائه بوجود المدافعين احمد عبدالغفور وفهد المجمد وسعد فؤاد وحمد السويدان وخلفهم الحارس الذي أحسن في خروجه للكرات وابعادها، وكان السالمية بالفعل متماسكا وأجبر خصمه الكويت على التراجع.

وجاء الشوط الأول حذرا من الطرفين واشرك مدرب الكويت نفس تشكيلته امام القادسية باستثناء شريدة الشريدة الذي حل محله عبدالله البريكي في خط الوسط الى جانب فهد العنزي وكامارا وحسين الحربي وفي المقدمة جمعة سعيد وعبدالهادي خميس، وسدد الحربي كرة قوية في البداية ارتدت من العارضة وهي التهديد الوحيد للكويت بعد أن بذل جهدا بدنيا كبيرا بلا خطورة حيث احكم دفاع السالمية الرقابة على جمعة سعيد وعبدالهادي خميس مصدر الخطورة، ولم يقم خط وسط الأبيض بواجباته واكتفى بالتحرك بلا انتاجية، وغابت عن الأبيض الطلعات الجانبية من الطرفين في حين ارسل حسين حاكم كرات ثابتة كعادته لكنها لم تشكل خطورة.

مدرب السالمية عبدالعزيز حمادة تفوق في الشوط الأول على نظيره محمد عبدالله بعد ان حصن منطقته الدفاعية وأغلق الاطراف والتي عادة ما يهاجم منها خصمه، ورغم النقص في صفوفه حاول تداركه بتشكيلة مناسبة لمثل هذه المباراة، وخرج حمادة من الشوط الأول كما أراد ووجه رسالة لخصمه أنه لن يكون ممرا سهلا.

الأبيض يقلب الطاولة

وفي الشوط الثاني نجح مهاجم السالمية المحترف الأردني صالح راتب من تسجيل هدف السبق بعد جهد كبير من مواطنه عدي الصيفي انفرد راتب واسقط الكرة بمهارة من فوق مصعب الكندري «٥٧» وبعدها اشرك مدرب الكويت لاعبيه طلال جازع وفراس الخطيب واحمد حزام لتعزيز الهجوم بعد ان حل التعب باللاعبين.

وفي الدقيقة «٩٠» وبعد ضغط احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة المتألق فراس الخطيب ونجح فهد الهاجري في تسجيل هدف التعادل ثم سجل جمعة سعيد هدف الفوز والبطولة «٩٥».

أدار المباراة جاسم جعفر وانذر سطام الحسيني ومحمد السويدان.

‏‫رباعية للأصفر

حقق القادسية فوزا مستحقا على خيطان برباعية نظيفة سجلها رضا هاني (4) وبلانكو (44) وبدر المطوع (76 ركلة جزاء) وأحمد الرياحي (91) في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد محمد الحمد ليرفع رصيده بهذا الفوز الى النقطة 67 ليحل في المركز الثاني بينما تجمد رصيد خيطان عند النقطة 22.

وجاء الشوط الأول بأفضلية مطلقة لمصلحة «الأصفر» الذي نجح في الاستحواذ على مجرياته وتقديم عروض ارتقت الى مستوى التطلعات، في المقابل، فضل لاعبو خيطان دخول المباراة واللعب بتحفظ إلا ان الهدف المبكر الذي سجله رضا هاني في الدقيقة 4 هو الأمر الذي أدى إلى بسط أفضليتهم من الناحية الهجومية حيث شكلوا حلقة ضغط على مرمى خيطان، وأهدر لاعبو «الأصفر» عددا من الفرص السانحة ومن أبرزها فرصتا البرازيلي داسيلفا وبدر المطوع ليأتي الهدف الثاني في الدقيقة ٤٤ وبإمضاء المحترف بلانكو ليقضي على طموح خيطان الذي لم يتمكن من مجاراة «الأصفر» او تشكيل خطورة واضحة على مرماه.

اما الشوط الثاني فقد واصل القادسية ضغطه الهجومي على مرمى خيطان الذي لعب متكتلا دفاعيا وذلك لمنع هجوم القادسية من اختراق حصونه وتسجيل المزيد من الأهداف ومعتمدا في ذات الوقت على الهجمات المرتدة في محاولاته للوصول إلى مرمى القادسية الا ان محاولاته باءت بالفشل ولم يتمكن من تحقيق مبتغاه.وفي الدقيقة ٣٢ نجح بدر المطوع من توسعة الفارق بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عباس الشمري، فيما سجل احمد الرياحي الهدف الرابع في الدقيقة ٩١ لينهي اللقاء بفوز مستحق.

فوز «الأحمر»

وعلى ستاد الصداقة والسلام ضرب الفحيحيل بقوة ودك شباك الساحل بسبعة أهداف مقابل هدفين.

تناوب على تسجيل أهداف الفحيحيل محترفه عبدو كوليبالي هاتريك (١٢، ١٤ و٥٩)، ومحمد ذياب (٧٣، ٨٢)، وسالم الهاجري (٤٥)، وفواز ربيع (٤٧). بينما سجل هدفي الساحل شبيب الخالدي (٦٢ و٨٥) من ضربتي جزاء.

وبذلك رفع الفحيحيل رصيده الى ٣٨ نقطة، وتجمد رصيد الساحـل عند ٢٢ نقطة.أدار المباراة الحكم خالد الجنيدي ووجه البطاقة الصفراء للاعب الفحيحيل عبدالله ماوي.وألغى هدفا لمهاجم الفحيحيل محمد ذياب بداعي التسلل.

درع «معنوية» للأصفر

قدم مجلس ادارة نادي القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد درعا خاصة للفريق الأول لكرة القدم معتبرين ان الفريق هو بطل الدوري كما تم تقديم ميداليات ذهبية كتب عليها بطل الدوري وذلك إيمانا من مجلس الإدارة بأحقية الفريق بحصوله على لقب الدوري.

وكان الشيخ طلال الفهد حضر مع أخيه الشيخ خالد الفهد وأعضاء نادي القادسية وعمل على تحفيز اللاعبين قبل صعودهم لمنصة التتويج من الناحية المعنوية وبعد خروجهم توافدت الجماهير والتفت حولهم وحيت اللاعبين على المجهود والمحاولات الجادة والمستمرة لتحقيق اللقب.

فابيانو هداف الدوري

توج مهاجم كاظمة باتريك فابيانو هدافا للدوري برصيد (17) هدفا بعد ان قدم مستوى مميزا بالتعاون مع زملائه، وفاز بلقب هداف اللاعبين المحليين السلماوي نايف زويد (14) هدفا ولم يشارك مع فريقه لتواجده في اختبارات دراسية في القاهرة.‏‫