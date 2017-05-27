مواجهة السماوي كانت عصيبة حتى اللحظات الأخيرة



مبارك الخالدي

عبر رئيس مجلس إدارة نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق عن فرحته بفوز فريقه الأبيض بلقب بطوله دوري VIVA للموسم 2016-2017 وللمرة الـ 13 في تاريخ النادي.



وقال المرزوق عقب المباراة: نحمد الله حمدا كثيرا على ان جهود اللاعبين واعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لم تذهب هباء بعد موسم عصيب مليء بالشد والجذب.

وأضاف: كانت المباراة الأخيرة امام السالمية عصيبة حتى اللحظات الأخيرة التي اثبت معها لاعبونا انهم أصحاب نفس طويل ولا تقف أمامهم العوائق ونجحوا في التسجيل مع اللحظات الأخيرة والعودة إلى المباراة وانتزاع فوز ثمين «غصب عن كل الظروف» رغم ما صاحب المباراة من شد وكذلك الأداء القوى والرجولي للاعبي السالمية والذي صعب من مهمة فريقنا.

وقال: لا شك ان الكويت حقق الرباعية التاريخية عن جدارة واستحقاق، اذ لم يسبق لأي فريق أن حقق هذا الكم من البطولات في موسم واحد، وهذا دليل على نجاح مخططنا قبل انطلاق الموسم، وكذلك نجاح برامجنا خلال الموسم نفسه، مشيرا إلى أن إدارة النادي بدأت فعليا بالتخطيط للموسم المقبل لضمان الاستعداد الأمثل للفريق لمواصلة تحقيق البطولات، لافتا إلى أن هناك توجها لتعيين نائب رئيس مجلس إدارة النادي خالد الغانم نائب رئيس لجهاز الكرة، وكذلك عادل عقلة أيضا كنائب لرئيس جهاز الكرة، مشيدا بما قدمه الغانم وعقلة من جهود كبيرة مع الفريق.