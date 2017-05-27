مبارك الخالدي

اعلن نادي السالمية رسميا ظهر امس التجديد مـــع المحترف الأردني عدي الصيفي لمدة موسمين وبهذا الإعلان يكون السمــاوي قد اغلـــق الأبواب أمام الأندية التي تسعى للتعاقـــد مع الصيفي بعــــد المستويات اللافتــــة التي قدمها اللاعب مع ناديه السالميـــة وكان آخرها أداؤه اللافت أمام الكويت ضمن الجولة الأخيرة لبطولة دوري VIVA، ويعتبر الصيفي مكسبا فنيا لما يتمتع به من مهارة عالية وفكر لتأدية مهامه كجناح يتمتع بالسرعة والمقدرة على تسجيل الأهداف وكانـــت بعض المواقع قد أوردت في أخبـــار غيـــر مؤكــــده رغبـــة عدد من الأندية داخل وخارج البلاد عزمها التعاقد مع الصيفي الذي اختار أخيرا البقاء مع ناديه السالمية.