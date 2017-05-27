مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق الأول لكره القدم بنادي الكويت محمد عبدالله: ان الدموع التي تساقطت من عينيه عقب مواجهة السالمية والتتويج باللقب هي دموع فرح.



وقال عبدالله لـ «الأنباء»: لم أتمالك نفسي عندما شعرت بالرئيس الفخري للنادي مرزوق الغانم يهم باحتضاني ويقدم لي التهنئة، فتساقطت الدموع من عيني تلقائيا تعبيرا عن الفرحة بهذا الإنجاز التاريخي الذي لم يكن له أن يتحقق لولا فضل الله ورعاية ودعم الرئيس الفخري للفريق، وكذلك دعمه الشخصي لي، واحتضانه لي في كل المواقف دلالة على قلبه الكبير ومحبته للفريق.

وأضاف: الحمد لله كثيرا بعد حصول الفريق على اللقب الرابع هذا الموسم، وهذا بفضل تعاون الجميع معي من الأجهزة الإدارية والطبية والجهاز الفني المساعد وكذلك اللاعبون الأبطال الذين بصبرهم وتضحياتهم وقبلها فنياتهم العالية تخطوا كل الصعاب خلال مسيرة البطولة الحافلة بالمواقف الصعبة.