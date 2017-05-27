مبارك الخالدي

قال محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت السوري فراس الخطيب: ان فوز الابيض ببطولة الدوري مستحق وعن جدارة رغم الظروف التي صاحبت الدوري، وقال الخطيب عقب المباراة: الشكر لله كثيرا بفضل دعوات الوالدين والصالحين تحقق للاعبينا ما أرادوا وهو ضم بطولة الدوري إلى رصيد بطولات الموسم الاخرى وهي كأس السوبر وكأس ولي العهد وكأس الأمير لتتحقق الرباعية التاريخية وإسعاد هذا الجمهور، مشيرا إلى أنه امضى في الكويت 15 عاما لم يشاهد فيها هذا الجمهور الكويتاوي.

واضاف: لاشك ان الموسم كان صعبا خصوصا من ناحية موضوع الثلاث نقاط الذي تسبب في تشتيت أذهان اللاعبين، فحتى قبل مباراة السالمية بساعات لم نكن نعرف مصير هذه الثلاث نقاط، لكن الأمر في النهاية انتهى بأقدام لاعبينا الذين بدلو الجهد وبتعاون كبير، وقدم الخطيب التهنئة لمجلس إدارة النادي وإخوانه اللاعبين وجماهير العميد.