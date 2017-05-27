ناصر العنزي

أشاد مدرب السالمية عبدالعزيز حمادة بما قدمه فريقه أمام الكويت حيث لم يكن ممرا سهلا له وخسر في الوقت الضائع من المباراة بعدما وصلت إلى حيز التركيز، وقال: تقدمنا بهدف وأحسن دفاعنا في إبعاد الكويت عن منطقتنا ولم يسجل إلا في وقت متأخر ولكن فريقي قدم مباراة مشرفة ولا يستحق الخسارة بمثل هذه الصورة والمشهد.

وامتدح لاعبيه الذين لعبوا بإخلاص وقتالية ليبرهنوا للجميع أنهم قادرون على المشاركة في اعلان اسم بطل الدوري، وأشاد بشكل خاص بالحارس سطام الحسيني الذي لم يكن أساسيا في الموسم الحالي لكنه خطف الأضواء في المباراة وأشاد به الحضور.

وانتقد حمادة ما حصل بعد هدف الكويت الثاني وتوقف المباراة وتعرض بعض اللاعبين للضرب من أشخاص دخلوا الملعب.‏‫