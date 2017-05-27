عبدالعزيز جاسم - aziz995@

«منو مثلي منو يقدر يجيب ٤ ألقاب محلية بموسم واحد، ماخليت شي لغيري ولو في بعد بطولة ماراح أخليها» بهذه الكلمات اختتم الكويت دوري VIVA ومعه الموسم الكروي، والذي تصلح نهايته لقصص الأبطال، فالبطل يعاني في بداية القصة ويبدو لك أنه استسلم لكنه يعود أقوى من السابق، وهو ما فعله الأبيض بعدما قلب النتيجة على السالمية من خسارة بهدف لفوز ٢-١ قبل أن يعلن «المخرج» نهاية القصة بتتويج الأبيض بلقب الدوري، أما القادسية فهو فريق من الصعب ان ينهار مهما كانت جراحه وظروفه حتى في خسارته للقب كان بطلا كعادته وتمكن من تحقيق فوز كبير على خيطان برباعية دون رد ليتوجه أنصاره بطلا في قلوبهم، بينما واصل النصر تألقه وحقق الفوز على التضامن بهدف دون رد، وأنهى العربي موسمه بانتصار على الشباب ٣-١، وعلى نفس الخطى سار كاظمة بتغلبه على برقان ٣-٢، وكعادتهم قدم لاعبو الفحيحيل عرضا مميزا توجوه بفوز كبير على الساحل ٧-٢، وعاد الصليبخات للانتصارات على حساب اليرموك بعد ان تغلب عليه ٥-٣.

الأبيض.. فرص وفرح

كاد التسرع والارتباك والتفنن في إضاعة الفرص يطيحون بالكويت ويذهب معها لقب الدوري والرباعية، لكن قتال اللاعبين وإصراراهم وتركيزهم في الدقائق الأخيرة جعلت الابيض يعود مرة أخرى خصوصا بدخول لاعب الخبرة فراس الخطيب ليثبت الكويت للجميع انه لو كان هناك جزء من الثانية فلا يمكن فقدان الأمل إلا مع اطلاق الحكم صافرة النهاية.

الأصفر.. بطل غير متوج

تعتبر العودة التي حققها القادسية في القسم الثاني بحصد النقاط والإطاحة بالفرق الواحد تلو الآخر والتي كان آخرها الفوز برباعية على خيطان تثبت أن الاصفر يقاتل حتى النهاية، وحتى الدقيقة الاخيرة في الموسم كان بطلا لكنه فقد اللقب وبقي في عين محبيه وجماهيره «بطلا غير متوج».

العنابي.. هذا طبعه

على الرغم من تأكيد حصوله على المركز الثالث دخل النصر مواجهة التضامن من أجل الفوز وكان له ذلك بهدف حافظ عليه بصورة مميزة من خلال التنظيم الدفاعي المميز وتماسك لاعبي الوسط ليظفر المدرب ظاهر العدواني ولاعبوه بـ٣ نقاط مستحقة تدل على أحقيتهم بالمركز الثالث.

الأخضر.. دون ضغوط

ظهر العربي بمستوى مغاير عن الجولات الماضية خصوصا من الناحية الهجومية حيث تنوع اللعب بين الاطراف والعمق وتمكن من تسجيل ٣ أهداف وأضاع تقريبا مثلها لينهي الموسم بفوز معنوي لم يغير من ترتيبه الرابع.

البرتقالي.. فوز جديد

كاد التضامن أن يقع في خطأ الجولات الماضية بالعودة لدوامة التعادلات بعد أن عادله برقان رغم تقدمه بهدفين لكن اصرار اللاعبين على تحقيق الفوز وانهاء الموسم بالمركز الخامس كانا الدافع وراء قتالهم على تحقيق الفوز الذي تحقق في نهاية المطاف.

السماوي.. مباراة بطولية

ما قدمه السالمية أمام الكويت من أداء بطولي خصوصا من ناحية الدفاع والتكتيك العالي المميز للمدرب عبدالعزيز حمادة يثبت أن كرة القدم «مازالت بخير» لأن السماوي لن يتغير مركزه ولن يستفيد سواء خسر او تعادل او فاز لكنه كسب احترام وحب الجمهور للمستوى الرائع الذي قدمه رغم خسارته في اللحظات الأخيرة.

التضامن.. ما استفاد

لم يستفد التضامن من غياب الجهراء في هذه الجولة فلم يحقق الفوز او التعادل ليبقى في مركزه الثامن، وعلى الرغم من محاولات أبناء الفروانية في تعديل النتيجة إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة وعابه التسرع في انهاء الهجمة كما أن دفاعه لم يكن بمستواه لذلك خرج خاسرا بهدف لم يتمكن من تعويضه بتسجيل هدف تعادل على أقل تقدير.

الفحيحيل.. نهاية مثالية ولكن!

قدم الفحيحيل كعادته عرضا مميزا اختتمه بتسجيل ٧ أهداف وظهر لاعبوه بمستوى لافت وكأنهم ينافسون على لقب الدوري وليس مستوى فريق هبط لدوري الدرجة وكأن اللاعبين أرادوا تكريم مدربهم التونسي حاتم المؤدب في آخر مباراة له مع الفريق.

الشباب.. سقوط طبيعي

تعتبر خسارة الشباب من العربي طبيعية بسبب عدم وجود الرغبة أو الطموح اللتين تعتبران المحفز الأكبر لأي فريق، لذلك وجدنا الفريق افتقد التنظيم إلا في بعض الدقائق التي سجلوا من خلالها على هدف وحصلوا أيضا على ركلة جزاء أضاعها عمر بوحمد.

اليرموك.. صحوة متأخرة

لم تنفع الصحــوة المتأخـــرة للاعبـــــي اليرموك في الشوط الثانـــي أمــــــام الصليبخات لأن الفريق باختصار كان متأخرا في الشوط الأول بـ٤ أهداف في أول ٢٨ دقيقة وهو أمر يدل على أن الفريق جاء للمباراة كتأدية واجب لا أكثر حيث كان اللاعبون بمستوى متراجع باستثناء المحترفين.

الصليبخات.. انتصار

لا أكثر الانتصار الذي حققه الصليبخات على اليرموك لم يقدم أو يأخر في هبوط الفريق أو صعوده سوى أنه فوز معنوي في نهاية الموسم قد يجعل من بعض اللاعبين يستمرون مع الفريق للموسم المقبل.

الساحل.. مستسلم

لم يقدم الساحل اي مستوى يذكر أمام الفحيحيل بل كان مستسلما لهجمات المنافس ويستقبل هدفا تلو الآخر دون اي يقوم بردة فعل من خلال تنظيم الصفوف على أقل تقدير لكي يقلل من النتيجة النهائية لكن ذلك لم يحدث.

خيطان.. لم يصمد

حاول خيطان الصمود أمام هجمات القادسية من خلال التكتل الدفاعي من بداية المباراة لكن ذلك الصمود لم يدم طويلا لأنه لم يكن موازيا للأداء الهجومي الذي افتقده الفريق طوال شوطي المباراة ليستقبل أهدافا دون أن يرد على المنافس.

برقان.. قاتل

حاول برقان كثيرا عدم الخسارة في نهاية الدوري حتى ان كان امام فريق يفوقه في كل شيء ولم ييأس بعد تأخره بهدفين وعاد وتعادل لكن كعادته يفتقد التركيز في بعض الدقائق التي دائما ما تترجم لأهداف في مرماه.

لقطات من الجولة

٭ نال مهاجم كاظمة البرازيلي باتريك فابيانو على لقب هداف الدوري بعد تسجيله 17 هدف، وجاء خلفة مهاجم السالمية نايف زويد ومهاجم القادسية البرازيلي دافيد داسيلفا برصيد 14 هدف، فيما احتل مهاجم النصر مشعل فواز المركز الثالث بـ13 هدف، ومن خلفه بدر المطوع (القادسية) ويعقوب الطراروة (التضامن) بـ11 هدف، وجاء من بعدهما برصيد 10 أهداف كل من: عبدالهادي خميس وجمعة سيد وفراس الخطيب (الكويت)، عبدو كوليبالي (الفحيحيل)، شبيب الخالدي (الساحل)، برنس أبيدي (اليرموك)، أمين الشرميطي وحسين الموسوي (العربي).

٭ لم تشهد الجولة أي حالة طرد رغم قوة بعض المباريات خصوصا مواجهتي الكويت والقادسية أمام السالمية وخيطان.

٭ فريقان لم يتمكنا من التسجيل في هذه الجولة هما خيطان والتضامن.

٭ يعتبر هجوم الكويت هو الأقوى بتسجيله 70 هدفا، فيما يعتبر هجوم برقان الأضعف بـ23 هدفا.

٭ القادسية والكويت هما أقوى دفاع بالدوري بعد أن استقبلا 17 هدفا في 28 مباراة، بينما يعتبر دفاع برقان الأضعف بعد استقباله لــ 90 هدفا.

٭ أكثر الفرق تحقيقا للتعادل هو الشباب بواقع 11 مباراة وبرقان الأقل بمباراتين فقط.

٭ الكويت والقادسية هما اكثر فريقين تحقيقا للفوز بواقع 21 انتصار.