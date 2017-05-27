وجه المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي رسالة شكر لكل من عمل معهم وجمهور القادسية ووسائل الإعلام قال فيها: أتقدم بالشكر الجزيل لجماهير القادسية لمساندتهم لي طوال الموسم أثناء فترة عملي كمنسق إعلامي للفريق الاول لكرة القدم لأكبر قلعة رياضية في الكويت، كما أشكر أعضاء مجلس ادارة نادي القادسية الرياضي على ثقتهم التي منحوها لي وأخص بالشكر الشيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية والشيخ طلال الفهد رئيس قائمة الجميع على ثقتهم الغالية وترشيحي لأكون المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم.

كما أتوجه بالشكر الى رئيس جهاز كرة القدم سعود بوحمد ومساعده سامي بويابس ومدير الفريق عبدالله الحقان والإداري شاكر الشطي والجهاز الطبي على الدعم الكبير الذي وفروه لي للقيام بمهمتي على أكمل وجه.



وألتمس العذر من الجميع على اي تقصير في الموسم الحالي، خاصة الجماهير القدساوية ووسائل الإعلام، فلهم مني كل التقدير والاحترام، حيث انني لم أبخل عليهم بأي معلومة تصب في الصالح العام، وكذلك الشكر موصول لنائب رئيس جهاز الكرة الأسبق محمد بنيان من خلال وقوفه معي ودعمه لي اثناء تسلمي لمهمة المنسق الإعلامي.

وكذلك أشكر المنسق الإعلامي السابق الصديق فاروق العوضي على وقوفه خلفي ومساندته لي وتوجيهاته التي خدمتني أثناء عملي.



وأخيرا كل الشكر للجمهور القدساوي الذي وقف خلف الفريق وسانده دون كلل او ملل وكان عونا لهم في أصعب الظروف في الموسم الحالي.