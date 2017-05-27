اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الـ٣٠ من دوري VIVA وتضم:

الحارس: سطام الحسيني (السالمية)

الدفاع: أحمد عبدالغفور (السالمية)، فهد الهاجري (الكويت)، محمد خالد (النصر).

الوسط: شاكر الرقيعي (كاظمة)، رضا هاني (القادسية)، عبدو كوليبالي (الفحيحيل)، علي حصني (العربي)، بدر المطوع (القادسية)

الهجوم: أحمد القدور (الصليبخات)، جمعة سعيد (الكويت).

صح لسانك

لكل من سعى في عمله للنجاح في مسابقة الدوري وبالطبع من يعمل يخطئ ومبروك للبطل ووصيفه والنصر الثالث

«ما قصرتوا»

غلط × غلط

ما حدث في تتويج البطل ودخول أشخاص لا علاقة لهم بالحدث والتصوير مع اللاعبين في لحظة التتويج

«وين التنظيم»

جمعة نجم الأسبوع

استحق مهاجم الكويت العاجي جمعة سعيد أن يكون نجم الاسبوع لهذه الجولة بعد أن قدم مستوى مميزا أمام السالمية توجه بهدف كان السبب الرئيسي في تحقيق الفوز ولقب الدوري كما أنه قام بأكثر من دور طوال شوطي المباراة حيث لعب في وسط الملعب والأطراف كمهاجم صريح وأتاح العديد من الفرص للقادمين من الخلف.