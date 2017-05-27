أعلنت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت عن رعايتها لمنتخب الكويت لكرة العلم (Flag Football) في كأس آسيا لهذه الرياضة الذي تنطلق فعالياته اليوم في الفلبين على مدى يومين.

ويعتبر منتخب الكويت هو المنتخب الوحيد المشارك في هذه البطولة على مستوى الخليج والوطن العربي. ويواجه المنتخب في نفس المجموعة منتخبات كوريا واليابان وفيتنام والفلبين وتايلند.



وفي تصريح له حول ذلك أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب التزام Ooredoo الكويت بدعم الشباب لتحقيق تطلعاتهم بمختلف هواياتهم، مضيفا ان دعم الشباب في مجال الرياضة هو من ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي.



وأضاف قائلا «أتمنى التوفيق للرياضيين المشاركين، ونحن في Ooredoo ملتزمون بدورنا في دعم الشباب في مختلف الأنشطة، لاسيما الهادفة منها لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية».



بدوره، شكر المدير الفني لمنتخب الكويت لكرة العلم خالد السيار شركة Ooredoo على اهتمامها ورعايتها، وأثنى على إثراء تفعيلها لدورها في تنمية المجتمع الشبابي كشركة في القطاع الخاص.

وأضاف أن رياضة كرة العلم المشابهة لكرة القدم الأميركية تلاقي إقبالا مميزا من الرياضيين الكويتيين في الفترة المقبلة، مقدرا كل الدعم الذي تقدمه الشركة من أجل هذه الرياضة.

يذكر أن Ooredoo الكويت تولي الشباب النصيب الأكبر ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تعمل وفقها على مدار العام، كما تفخر الشركة بكونها الأولى في الكويت التي بادرت بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب بهدف إثراء تجارب الشباب ومساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم.