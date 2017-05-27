تضيء دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم نسختها الـ 38 بانطلاق منافسات دور المجموعات في اول أيام شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، بمشاركة 36 فريقا على مستوى الكبار، و64 في منافسات البراعم.

ويقص شرط افتتاح مباريات الدورة، التي تقام على صالة الشهيد فهد الأحمد باتحاد كرة اليد في الدعية، نادي المصارف مع القادسية وفريق تيماس مع البنك الدولي ووزارة الكهرباء مع تريبل او (القطري).

وفي انطلاقة منافسات البراعم، يلتقي نادي اليرموك مع اكاديمية الفراعنة، والمكارم مع نادي الشباب، والذهبي في مواجهة ابطال كاظمة.

وتشهد النسخة 38 مشاركة عربية وخليجية واسعة حيث حرصت مجموعة من ابرز الفرق على التواجد في الدورة للظهور وجها لوجه في مواجهة كوكبة من ابرز لاعبي كرة الصالات على مستوى العالم.

ويظهر في النسخة الحالية من البحرين فريق ناي الحد إلى جانب فريق مونديال هشام فولاذ، ومن السعودية تشارك فرق مجموعة رداد والجميح للمرطبات، ومن قطر يشارك فريق تريبل، بينما يظهر فريق مضمار العراقي بالنسخة الثانية على التوالي ويشارك نادي الاتحاد الليبي لأول مرة بالدورة. وتمتلك كل الفرق القادمة للمنافسة على لقب الدورة سجلا حافلا بالانجازات في بطولات بلادها المحلية إلى جانب بعض الانجازات الخارجية ومن خير الأمثلة على ذلك نادي الاتحاد الليبي أحد اهم واعرق المدارس الرياضية في ليبيا والذي تنافس فرقه على كل الألقاب في معظم الألعاب الرياضية الفردية منها والجماعية وفي كرة الصالات يمتلك فريق الاتحاد بين صفوفه 9 لاعبين من تشكيلة منتخب ليبيا للصالات أحد أهم المنتخبات بالقارة الأفريقية والذي سبق وشارك في مونديال الصالات في نسختي 2008، 2012.

ويمتلك الاتحاد سجلا حافلا بالألقاب المحلية حيث حصد بطولة طرابلس والمنطقة الغربية لخمس مرات متتالية، كما حقق كأس ليبيا وبطولة غزلان الصحراء الأولى في 2016 والثانية في 2017 كما حقق لقب بطولة الربيع العربي 2013 والبطولة المغاربية وبطولة سوسة الدولية.

بدوره، يتأهب فريق مونديال هشام فولاذ البحريني للظهور الأول بالدورة، بنخبة من نجوم المنتخب البحريني للصالات منهم محمد رضي الملقب بموشي وجسام صالح مع رائد بابا وفلاح عباس واحمد عبد النبي افضل لاعب صاعد بالبحرين مع أحمد عبد الجليل والسيد محمد حميد.