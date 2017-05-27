أرسل نادي القادسية كتابا إلى الأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم اعتراف القادسية باللجنة وبقرارتها وجاء في البيان:

السيد سكرتير اللجنة الانتقالية المؤقتة لاتحاد كرة القدم المحترم

تحية طيبة، وبعد:

بالإشارة إلى التعميم رقم (526) الصادر في 11/5/2017 بشأن دعوة الجمعية العمومية غير العادية بالاجتماع بتاريخ 28/5/2017 للنظر في التجديد للجنتكم الانتقالية المؤقتة المعينة من قبل الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 25/8/2016 أو تغيير لجنتكم المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

نود أن نبين لكم ما يلي:

أولا: لقد صدر قرار الفيفا بإيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 16/10/2015 وذلك لحماية نشاط كرة القدم بدولة الكويت وقد تم التأكيد على هذا القرار باجتماعي كونغرس الفيفا الذي عقدا في المكسيك في الشهر مايو 2016 ومملكة البحرين في شهر مايو 2017، ولقد تضمن هذا القرار تأكيد الاتحاد الدولي على الاعتراف فقط بالهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد الصباح، والسيد سهو السهو، سكرتيرا عاما بالإضافة للاعضاء المنتخبين الآخرين وكذلك اعضاء الهيئات الإدارية للاندية الاعضاء في الجمعية العمومية والتي كانت موجودة في 16/10/2015.

ثانيا: لقد صدر حكم محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بتاريخ 13/6/2016 في القضية رقم (4241/2015) المرفوعة من بعض الأندية الرياضية الكويتية ضد قرار الإيقاف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتاريخ 16/10/2015، حيث أيد وأكد حكم المحكمة على قرار الفيفا الصادر بتاريخ 16/10/2015.

ثالثا: صدر القانون رقم (34) لسنة 2016 في شهر يوليو 2016 الذي أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكثر من رسالة موجهة لحكومة الكويت والاتحاد الكويتي لكرة القدم تعارض هذا القانون مع القوانين والنظم الأساسية للاتحاد الدولي، الآسيوي والكويتي لكرة القدم، وبناء على هذا القانون المتعارض تم حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 25/8/2015 وحيث ان المجلس الذي تم حله بناء على هذا القانون المتعارض مع القوانين الدولية قد تم انتخابه عن طريق الجمعية العمومية للاتحاد وقد عينت الهيئة العامة للرياضة لجنتكم لإدارة شؤون الاتحاد وهذا ما أكد عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن هذا الإجراء يعتبر تدخلا من طرف ثالث (الهيئة العامة للرياضة) بشؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولن يعترف بهذا القرار أو التدخل من قبل الهيئة العامة للرياضة ويعترف الاتحاد الدولي فقط بمجلس الإدارة المذكور أعلاه حسب قرار الاتحاد الدولي بتاريخ 16/10/2015.

رابعا: لقد نصت المادة 14 من القانون الاتحاد الدولي وهي التزامات الاتحادات الأعضاء.

1 ـ يلتزم العضو بالالتزامات التالية:

أ ـ الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح، التوجيهات والقرارات الفيفا ولجانه الخاصة في أي وقت وكذلك يلتزم بالقرارات الصادرة من محكمة التحكيم الرياضية (الكأس) بناء بما جاء بالمادة 57 الفقرة 1 من قوانين الفيفا.

د ـ إلزام الأعضاء (الأندية) بالالتزام بالقوانين، اللوائح، التوجيهات وقرارات الفيفا.

د ـ تعديل النظم الأساسية حسب متطلبات النظم الأساسية الموحدة لاتحاد الدولي لكرة القدم.

ط ـ إدارة شؤونها باستقلالية والتأكد على عدم تدخل أطراف ثالثة بشؤونها حسب المادة 19 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ي ـ الالتزام الكامل بأي واجبات أخرى موجودة بالقانون الدولي لكرة القدم أو أي لوائح تابعة لها.

2 ـ مخالفة أي من تلك الالتزامات المذكورة أعلاه من أي اتحاد عضو قد يؤدي الى عقوبات حسب هذا النظام الأساسي لاتحاد الدولي لكرة القدم.

3 ـ مخالفة الفقرة (ط) من البند 1 أعلاه قد تؤدي الى عقوبات حتى لو لم يكن الخطأ من الاتحاد العضو، والخطأ سببه التدخل من قبل طرد ثالث، كل اتحاد عضو مسؤول أمام الفيفا عن جميع التصرفات اتحاده وأعضاؤه بأي سوء سلوك معتمد من قبل الاتحاد أو أعضائه.

كما تنص المادة 19 من قانون الاتحاد الدولية استقلالية الاتحادات الأعضاء وأعضائهم:

1 ـ يجب على كل اتحاد عضو بإدرة شؤونه باستقلالية دون وجود أي تدخل من أي طرف ثالث آخر.

2 ـ الاتحادات الأعضاء وهيكلتها تتكون عن طريق الانتخاب أو التعيين ويوضح النظام الأساسي للاتحاد العضو الإجراءات الديموقراطية للانتخابات والتي تؤكد وتضمن الاستقلالية التامة للاتحاد سواء بالانتخابات أو التعيين.

3 ـ أي اتحاد عضو أو أيا من لجانه لم تتم انتخابها أو تعيينها حسب شروط الفقرة 2 المذكورة أعلاه حتى ولو كان على شكل لجنة مؤقتة، لن يتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

4 ـ أي قرارات صدرت عن المجالس المنتخبة أو المعينة المخالفة للفقرة 2 المذكورة أعلاه لن يتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مما تقدم نجد ان قرار تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الهيئة العامة للرياضة قد جاءت مخالفة لقوانين الاتحاد الدولي والآسيوي لكرة القدم وكذلك مخالفا للنظام الأساسي لاتحاد الكويتي لكرة القدم المعتمد من قبل الاتحاد الدولي.

لذلك جميع القرارات، طلبات والتوجيهات الصادرة من لجنتكم المؤقتة تعتبر ملغاة وغير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي والآسيوي والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بما في ذلك الدعوة التي تم توجيهها لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 26/ 5/ 2017 وقراراتها التي تصدر عنه وخصوصا بوجود تطبيق قانون 34 لسنة 2016.