بدوره، تقدم طه العابد مدير كرة القدم الخماسية في الاتحاد الليبي بالشكر الى اللجنة المنظمة لدورة الروضان، لإتاحة الفرصة امام الفريق للمشاركة في منافسات الدورة، والاحتكاك بنجوم العالم في لعبة الصالات، مشيرا الى ان الدورة تعد بروفة قوية لفريقه قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا لكرة الصالات في أغسطس المقبل.

وأوضح العابد أن دورة الروضان تحظى بعشبية كبيرة في شتى أنحاء الوطن العربي، وأن اللعب فيها يعد بطولة بحد ذاتها، مؤكدا ان الاتحاد بما يملكه من لاعبين كبار، لديه الرغبة والحافز للمنافسة على بطاقتي التأهل للأدوار الرئيسية.