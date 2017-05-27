يعقوب العوضي

ضم الفريق الأول لكرة اليد في السالمية لاعبي الكويت والقادسية سابقا ناصر بوخضرا وباقر خريبط رسميا مساء أمس اذ وقع الثنائي عقدهما مع السماوي في مقر النادي وبحضور مدير اللعبة عبدالله الذياب إلى جانب قائد الجهاز الفني المدرب الوطني خالد الملا.

وكان السالمية قد دخل على خط مفاوضات ضمهما مع العربي.

من جانبه، أكد الذياب ان اللاعبين ظهرا بمستوى ممتاز في الموسم الماضي مع الكويت كما تألقا في السابق مع فريقهما القادسية ويعتبر اللاعبين اضافة قوية للفريق وداعمين له لتقديم موسم مميز آخر خاصة مع وجود لاعبين أصحاب خبرة بالفريق ومع مجموعة من الشباب البارزين.

وأثنى الذياب على رئيس مجلس إدارة السالمية الشيخ تركي اليوسف، مشيدا بالدعم المستمر على الصعيدين المعنوي والمادي، كما أشاد بدور مجلس إدارة السالمية.