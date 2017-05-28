مبارك الخالدي

قدم رئيس جهاز الكرة مدير عام قطاع كرة القدم بنادي التضامن استقالته من منصبه الى ادارة النادي مساء أول من امس.

ولم يقدم المرشاد ايضاحات حول اسباب استقالته باستثناء تقديمه الشكر لكل من زامله من لاعبين وإداريين. ومن المتوقع ان يجتمع مجلس الادارة مع المرشاد قبل اتخاذ قرار بالموافقة على الاستقالة او رفضها.

جدير بالذكر، ان التضامن قدم مستوى مميزا على صعيد قطاع كرة القدم بعد ضمان الفريق الأول البقاء ضمن الدوري الممتاز للموسم المقبل وتحقيق فريق تحت 19 سنة لثنائية تاريخية الدوري والكأس وفوز فريق تحت 17 بكأس الاتحاد.‏‫