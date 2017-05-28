تنطلق اليوم الأحد دورة النهار الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين فريقي «الأنباء» والشاهد في الساعة 4:00 مساء، بينما يلتقي في الثانية فريقا الوسط والصباح 1 في الساعة 4:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في الشويخ.



وتقام الدورة بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتستمر حتى يوم السبت المقبل. وكانت قرعة الدورة التي سحبت الثلاثاء الماضي أسفرت عن وقوع فريق كونا على رأس المجموعة الأولى فيما يلعب في المجموعة ذاتها «الأنباء» مع الشاهد، والوسط مع الصباح 1، وكويت تايمز مع النهار.



وفي المجموعة الثانية جاء فريق السياسة على رأس المجموعة «باي»، ويلعب الصباح 2 مع الراي، والقبس مع الكويتية، وبريق الدانة مع الجريدة، وتلعب المنافسات بطريقة خروج المغلوب.

وتضم قائمة كل فريق 8 لاعبين (5 منهم في الملعب) على أن يكون اللاعبون من العاملين في المؤسسة الإعلامية، مع السماح بتسجيل لاعبين اثنين فقط من خارج المؤسسة. ويدير مباريات الدورة الحكام خالد البديوي، خالد ندا، وجاسم البلوشي بالإضافة إلى الحكم الدولي أحمد العلي رئيس لجنة الحكام.



وأكد مدير البطولة سكرتير تحرير الرياضة في «النهار» الزميل مرزوق العجمي أن الدورة تهدف إلى خلق أجواء المنافسات الشريفة بين الاخوة الزملاء الإعلاميين، وزيادة أواصر المحبة بينهم، وتعزيز ذلك من خلال التواجه في المباريات، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيمة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

وتمنى العجمي من جميع الفرق المشاركة في الدورة الالتزام بالروح الرياضية، والابتعاد عن كل ما يعكر الأجواء، خصوصا أن المنافسات تقام في شهر رمضان الفضيل.