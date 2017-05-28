يعقوب العوضي

تتجه النية في الفحيحيل إلى التعاقد مع مدرب أوروبي لقيادة فريق اليد الأول خلفا للمدرب الوطني يوسف غلوم الذي قاد الفريق الموسم الماضي ونجح في تقديم مستوى يرضي الطموح رغم الظروف التي عانى منها الأحمر في ظل غياب بعض ابرز لاعبيه مثل فهد ربيع وأحمد سرحان بداعي الإصابة والظروف الخاصة.

إلى ذلك، استعاد الفريق نجمه الشاب عبدالرحمن أدهم بعد تعافيه من الإصابة منتصف الموسم الماضي واستمراره في الخضوع للعلاج الطبيعي لحين شفائه التام. كان ادهم قد تعرض للإصابة قبل موسمين إلا ان علاجه استغرق وقتا أطول من المعتاد بسبب تأخر الخضوع للعملية الجراحية لأسباب خارجة عن إرادة اللاعب.

وكشفت التقارير الطبية ان جاهزية ادهم ستصل إلى أفضل مستوياته قبل انطلاق الموسم المقبل. ولم تتوصل إدارة النادي إلى اتفاق لتجديد عقد غلوم لموسم آخر.

وكان الفحيحيل قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسمين الماضيين، وتتطلع الإدارة إلى استعادة مكانة الفريق ضمن مصاف الكبار بعد تدهور المستوى الفني في السنوات السابقة.