يلتقي في ثاني أيام دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم (2 رمضان) في منافسات الكبار، نادي كاظمة مع بي ام دبليو ومجموعة الطارش للعطور مع ار.ايه.ار، وهوليداي ان مع مركز الزامل للتأهيل.

ويلتقي في منافسات البراعم، فريق المرحوم ضاري العثمان مع اليحيى، والتعاون مع التضامن والكويت مع مركز حسن أبل.

وتضم منافسات الكبار تسع مجموعات بواقع أربعة فرق بكل مجموعة، حيث تضم المجموعة الاولى «زين» - (نادي المصارف ونادي القادسية وتيماس والبنك الدولي)، وفي المجموعة الثانية «ايزي» - (وزارة الكهرباء وتريبل او ونادي كاظمة وبي ام دبليو)، وفي مجموعة «هوليداي ان» الثالثة تتواجد اندية (مجموعة الطارش للعطور وار.ايه.ار ومركز الزامل وهوليداي ان».

اما، المجموعة الرابعة «الخليج للكابلات» فتضم (نادي الجهراء ونادي الحد وديوانية مناحي العصيمي والخليج للكابلات). خامس المجموعات «كويت ستيل»، فتضم (بنك الائتمان الكويتي ومونديال هشام فولاذ وفريق المرحوم عبدالله محمد المدلج وفريق المرحوم احمد الرومي).

وتتواجد في المجموعة السادسة «جلوبل» اندية (فريق المرحوم علي كرم وكويت كابيتال وفريق المرحوم مساعد الميلم والبلوز).

وفي المجوعة السابعة «بنك بوبيان» - (فريق الشهيد فهد الاحمد ومجموعة رداد وماكدونالد وبنك بوبيان.

وتضم المجموعة الثامنة «فواز للتبريد» فرق (مطحة سمراء عدن ونادي الاتحاد واتوم سبورتينغ وفواز للتبريد). وتضم المجموعة التاسعة «كويت ستيل» - (دار المحمدية وفريق المرحوم عيسى القناعي والمضمار وكويت ستيل).

مباريات الحلم

وأنهت اللجنة المنظمة العليا برنامج زيارة نجوم الدورة الاربعة الويلزي ريان غيغز اسطورة مانشستر يونايتد، والحارس الاسباني ايكر كاسياس احد اساطير ريال مدريد والذي يدافع حاليا عن ألوان بورتو البرتغالي، بالإضافة الى مواطنه اندرياس انييستا نجم برشلونة، وكذلك نجم الكرة العربية والمصرية محمد ابوتريكة.

ويخوض اللاعبون الأربعة مباريات استعراضية على هامش منافسات الدورة، بمشاركة عدد من اللاعبين الذي يلعبون في الدورة، وذلك عبر تصويت جماهيري لاختيار العناصر التي ستظهر في سلسلة مباريات الحلم، التي تحرص الدورة على اقامتها كل عام، لإتاحة الفرصة امام الجماهير لمشاهدة مشاهير اللعبة، والتواصل معهم عن قرب، الى جانب اتاحة فرصة العمر للمواهب المحلية للعب بجوار المشاهير.