أعلن رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية الأولى، خليفة محمد الشحومي عن الانتهاء من إجراءات قرعة الدورة في نسختها الأولى التي زاد فيها عدد المشاركين عن الحد المطلوب، إذ بلغت العدد الإجمالي 42 فريقا تمت تصفيتها عبر القرعة ليصل العدد إلى 32 فريقا، وهو العدد المسموح به حسب قواعد وشروط المشاركة في البطولة والتي تم الإعلان عنها قبل فتح باب التسجيل.

وقال: البطولة ستنطلق في رابع أيام شهر رمضان المبارك وتستمر منافساتها لمدة 10 أيام متتالية بواقع 4 مباريات يوميا على ملعب المحامي أحمد الشحومي والكائن في منطقة سلوى قطعة 4 والذي تم تجهيزه بشكل متكامل ووضعت له مدرجات خاصة في الجماهير الراغبة في حضور المباريات والمشاركة في السحب على الجوائز اليومية وهي جوائز قيمة.



وأضاف: منافسات اليوم الأول ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وستكون أولى المباريات الرسمية ما بين فريق ديوانية المرحوم طلال الأذينة وديوانية مشاري العازمي، أما المباراة الثانية فستكون ما بين فريقي الدوحة وديوانية الدغام، والمباراة الثالثة ما بين فريقي سلوى يونايتد وديوانية الشريعان، فيما ستكون المباراة الرابعة والختامية لليوم الأول ما بين فريقي أتلتيكو مدريد والبلوز.



ولفت الشحومي إلى أن البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب ومدة كل مباراة 20 دقيقة وسيعمل على إدارتها من الناحية التحكيمية نخبة م ن الحكام المعتمدين وسيتم تطبيق كافة الشروط والضوابط المعمول بها في اتحاد الكرة.



ولفت الشحومي إلى أن البطولة حظيت مع انطلاقتها الأولى بقبول جماهيري كبير، وقد وضعت لها شروط وضوابط محددة لتخدم أهالي منطقة سلوى، وذلك إيمانا منا بأهمية مشاركتهم في الدورة وتحفيزهم على ممارسة الرياضة، خاصة أن منطقة سلوى تعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية خاصة من فئة الشباب الذين هم بحاجة إلى المشاركة في مثل هذه الدورات التي تتميز بأجوائها الرمضانية المحفزة.