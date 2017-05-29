إقامة الدور الأول بنظام الدوري وخروج المغلوب



تدشن دورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم التي تقام تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح منافساتها في الرابعة من مساء اليوم الاثنين على الصالة المغطاة بنادي الكويت بإقامة ثلاث مباريات في المجموعة الأولى، والتي تجمع فريق الشهيد فايق عبدالجليل مع فريق الشهيد على حسين القلاف، وفريق الشهيد احمد حسن أبل مع فريق الشهيد أحمد عبدالله الكندري، وفريق الشهيد على محمد الخواجة مع فريق الشهيد عدنان.

يشارك في الدورة 16 فريقا تم توزيعهم على أربع مجموعات لتقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحد، وهو الأمر ذاته بالنسبة للدورين نصف النهائي والنهائي.

ورصدت اللجنة المنظمة العليا للبطولة 30 ألف دولار للفرق الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى لدورة البراعم، بالإضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني للدورة المصغرة التي ستقام أيام 7 و8 و9 يونيو المقبل والتي يشارك بها أربعة فرق تضم نجوم منتخب الكويت الأول، إلى جانب الفائزين بلقب أفضل لاعب ابتداء من دور الثمانية، ثم أفضل لاعب وهداف وحارس مرمى للدورة، والذين سيحصلون على جوائز الأسطورة جاسم يعقوب والفارس الأسمر فتحي كميل والحارس التاريخي أحمد الطرابلسي، إلى جانب تقديم 15 جائزة لجماهير الدورة بشكل يومي.

يدير منافسات الدورة 4 من أكفأ حكام الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهم: وليد الفرج وجاسم البلوشي وعبدالرحمن الكندري، وسعود الشمالي، وستبث القناة الرياضية الثالثة بتلفزيون الكويت المنافسات، وكذلك الأستوديو التحليلي الذي تمت إقامته في الصالة المغطاة بنادي الكويت.

من جانبه، أكد المنسق العام للدورة ناصر الدارمي أن اللجنة المنظمة العليا أنهت استعداداتها لهذه الدورة منذ شهرين، إذ انها تبحث عن التميز في التنظيم، وذلك بعد أن حققت النجاح في الدورتين الأولى والثانية بشهادة الجميع.

وأضاف الدارمي: «لا نبحث عن التميز في التنظيم فحسب، وإنما نبحث أيضا عن التميز في المستوى الفني للدورة من أجل إبراز مهارات جميع اللاعبين، وبالتالي إمداد منتخباتنا الوطنية للبراعم بلاعبين جدد.

وتابع: «رأت اللجنة المنظمة للبطولة الارتقاء بالمستوى الفني من خلال تغيير نظام البطولة من خروج المغلوب إلى إقامة الدور الأول بنظام الدوري، حيث شهد نظام خروج المغلوب خروج فرق قوية من الأدوار الأولى، بينما نظام الدوري سيتيح الفرصة لجميع الفرق لإثبات أحقيتها بالتأهل لدور الثمانية».



وشدد الدرامي على أن جماهير الدورة ستكون على موعد مع وجبات فنية دسمة من خلال دورة البراعم وكذلك الدورة المصغرة التي سيشارك بها نجوم منتخبنا الوطني الأول، والمباراة الاستعراضية لنجوم المنتخب فوق 40 سنة التي سيلتقي خلالها فريق جمال مبارك مع فريق بدر حجي.