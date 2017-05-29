

تواصل دورة النهار الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات منافساتها بإقامة مباراتين اليوم الاثنين تجمع الأولى بين فريقي النهار وكويت تايمز في الساعة 04:00 مساء، بينما يلتقي في الثانية فريقا الصباح 2 والراي في الساعة 04:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في الشويخ.

وتنظم النهار الدورة للزملاء بالصحف والمجلات بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وتلعب المنافسات بطريقة خروج المغلوب، وتضم قائمة كل فريق 8 لاعبين (5 منهم في الملعب) على أن يكون اللاعبون من العاملين في المؤسسة الإعلامـية، مــــع السماح بتسجيل لاعبــــين اثنين فقــــط مــن خارج المؤسســـة.

ويدير مباريات الدورة الحكام خالد البديوي، خالد ندا، وجاسم البلوشي بالإضافة إلى الحكم الدولي أحمد العلي رئيس لجنة الحكام.