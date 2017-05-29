تنطلق في الـ 8:30 من مساء اليوم الاثنين (3 رمضان) منافسات دورة شهداء القرين الرمضانية الـ 24 لكرة القدم بإقامة مباراتين، وذلك على ملاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة مبارك الكبير قطعة 2 حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الشهيد احمد جديد مع فريق الشهيد مبارك علي منصور ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما تجمع المباراة الثانية فريق الشهيد عامر فرج العنزي بفريق الشهيد خالد محمد الكندري ضمن المجموعة الثانية، على أن تتواصل منافسات الدور التمهيدي غدا بإقامة لقاءين أيضا، حيث يلتقي فريق الشهيد خليل خير الله البلوشي مع فريق المرحوم عموم العازمي في المباراة الأولى، بينما يلاقي فريق الشهيد عبدالله عبدالنبي مندني نظيره فريق المرحوم زريف الرشيدي في المباراة الثانية.

من جانبه، فقد أكد منسق عام الدورة حسين المشموم أن الاستمرار في تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن الأهداف السامية والمنشودة التي تقام من أجلها وفي مقدمتها استذكار شهداء القرين الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وضربوا أروع الأمثلة في تلاحم الشعب الواحد فأصبحوا بذلك أنموذجا رائعا للتضحية والفداء من اجل الكويت الغالية وما الاستمرار في تنظيم هذه الدورة إلا أقل الواجب تجاه هذه الملحمة التاريخية داعيا الجماهير الرياضية حضور منافسات الدورة.

وأضاف المشموم أن اللجنة المنظمة العليا التي يرأسها الشيخ د.طلال الفهد قد أتمت كل الاستعدادات للبطولة من ناحية تجهيز الملاعب واكتمال العملية التنظيمية، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت جوائز قيمة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى إضافة إلى جوائز لأفضل لاعب وأفضل حارس، وذلك أملا منها في زيادة الروح التشجيعية والتحفيزية للمشاركين في هذه الدورة، شاكرا جميع الجهات والشخصيات الراعية والمساهمة في هذه الدورة الهادفة.