حسين يشيد بتطور البطولة عاماً بعد آخر

الفراعنة يعبرون اليرموك في منافسات «البراعم»



جاءت انطلاقة النسخة الـ 38 لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم قوية ومتكافئة، حيث أسفرت أول مباراتين بالمجموعة الأولى عن فوز نادي المصارف على القادسية بأربعة أهداف لهدفين، بينما تعادل تيماس مع البنك الدولي بدون أهداف، وفي مواجهة اخرى تغلب فريق تريبل أو على وزارة الكهرباء برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة الاولى بين المصارف والقادسية ندية بين طرفيها في الشوط الاول، الذي شهد أول أهداف الدورة بإمضاء الروماني بيليه محترف فريق تيماس، ثم تبادل الفريقان الأدوار، لتنتهي المباراة بفوز المصارف بأربعة هداف، تناوب عليها بيليه والأردني ربيع البريمي وأنس محمد والحارس علي الشمري، بينما سجل هدفي القادسية، ياسر النجار ومحمد جميل.



وفي المباراة الثانية، حضرت الندية وغابت البصمة التهديفية، ليكتفي تيماس والبنك الدولي بالتعادل السلبي، الذي سيبقي على حظوظ الفريقين في التأهل للدور التالي، وبرز من صفوف تيماس، البرازيلي فرناندو وعمر بوحمد، ومن صفوف البنك الدولي، البرازيلي شبابمبا ومحسن بوشيبة.



وفي أولى مباريات المجموعة الثانية، لم يجد فريق «تريبل او» صعوبة في التغلب على وزارة الكهرباء، حيث زار شباكه اربع مرات بواقع مرتين عن طريق البرازيلي فيكتور، بينما أضاف مواطنه رودريغو الهدف الثالث، قبل يدون ميثم الصرف اسمه على الهدف الرابع.



ويلتقي في اليوم الثالث بالدورة، نادي الجهراء مع نادي الحد البحريني، وديوانية مناحي العصيمي مع الخليج للكابلات، وبنك الائتمان الكويتي مع مونديال هشام فولاذ البحريني.



تطور دائممن جهته، أشاد نجم الازرق ومدير المنتخبات السابق أسامة حسين بما تبذله اللجان المنظمة والعاملة في دورة الروضان من جهود وعمل مستمر على مدار العام للارتقاء بالدورة والخروج بها في ابهى صورة مع كل نسخة جديدة حتى باتت الدورة عنوانا للتطور الدائم.



ولفت الى ان الدورة علامة مميزة في برنامج رمضان من كل عام بما تقدمه من المتعة والاثارة في عالم كرة الصالات بمشاركة كوكبة من نجوم اللعبة المحليين والعالمين وسط أجواء تنظيمية مميزة.



وأضاف حسين ان استقطاب اللجنة المنظمة لكوكبة من نجوم الكرة العالمية في كل عام والذين تنتظرهم جماهير الدورة بشغف بمنزلة نقطة مضيئة في سجل الدورة الحافل بالإيجابيات مع كل ظهور جديد.



وأبدى سعادته بالمشاركة في استديو الروضان الى جانب نجوم الكرة الكويتية، متمنيا المزيد من التطور للدورة التي تحظى بمتابعة خليجية وعربية كبيرة وتصب في مصلحة كرة الصالات.



الفراعنة يعبرون اليرموكوعلت الإثارة والندية مع انطلاقة منافسات دورة البراعم وشهد أول أيام الدورة ٣ مواجهات مثيرة، فتغلب أكاديمية الفراعنة على اليرموك بهدفين لهدف بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.



وفي مباراة ثانية نجح نادي الشباب أ في اجتياز مكارم بهدفين من دون رد حملا توقيع مشعل عبدالله ويوسف رياض، وفي اللقاء الأخير تمكن الذهبي من الإطاحة بأبطال كاظمة بتغلبهم عليهم بثلاثية مقابل هدف، حيث تقدم علي مقصيد للذهبي قبل ان يعادل عبدالله عياده النتيجة، إلا أن طلال مروح كان له رأي آخر عندما خطف ثاني أهداف الذهبي قبل ان يعود ويضيف الثالث من ركلة جزاء.



وتتواصل منافسات البراعم بثلاث مواجهات ضمن المجموعة الثالثة فيلعب أتوم سبورتنج ب مع طموح ويواجه الاحمدي نادي الشباب ب في حين يلاقي أكاديمية ليجنيز فريق المرحوم خلف الشنفا.