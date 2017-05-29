مبارك الخالدي

ودع المحترف السوري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت فراس الخطيب فريقه الأبيض بشكل رسمي.

وقال الخطيب في تصريحات مقتضبة على حسابه الرسمي: «مع نهاية عقدي مع نادي الكويت لا يسعني إلا ان أتوجه بالشكر الى جماهير ومجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري وإخواني اللاعبين وإلى جميع من يعمل بنادي الكويت وأرجو ألا يؤاخذني أحد على التقصير، مضيفا، كسبت في هذا الموسم أمورا أخرى غير الإنجاز التاريخي بتحقيق الرباعية وهي معرفة رجال «ينحطون على الراس» من أكبر شخصية في النادي الى أصغر شخص».

الجدير بالذكر ان الكويت تعاقد مع الخطيب لمدة موسم واحد ولم يشارك في الكثير من المباريات بسبب الإصابة التي يعاني منها والتي لم تمنعه من تقديم خبرته الطويلة مع الابيض والتي تجلت في المباراة الحاسمة امام السالمية وصنعه لركلة الجزاء التي قلبت موازين المباراة.

وفي سياق متصل، تردد ان الأبيض وضع عينه على احد المهاجمين من الجنسية البرازيلية ضمن جهود الجهازين الإداري والفني في العمل المبكر لإعداد الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل، ولكن لم يعرف بعد المزيد عن اللاعب البرازيلي وهل هو من داخل الكويت ام من دول الخليج.

من جهته، اعلن التونسي عادل الرحيلي رحيله عن ناديه الكويت.

وقال اللاعب في تصريح على حسابه الشخصي: احب ان اشكر اصدقائي اللاعبين وجمهور العميد على هذا الموسم التاريخي، وجاء وقت الوداع، مضيفا لقد قدمت كل ما لدي قاتلت وحاربت ولعبت 70%، من المباريات في غير مركزي لأنني لم افكر في مصلحتي الشخصية بل فكرت في مصلحة الفريق.

وتابع: لقد أحببت هذا الفريق منذ ان وطئت قدماي الكويت وسأظل محبا له طوال حياتي، والحمد لله انني حققت معه كل الانجازات، متمنيا ان اعيش نفس الاحساس مع فريقي القادم.