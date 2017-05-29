الإدارة تتجه لعقد اجتماع حاسم الأسبوع المقبل لتسكين المناصب الإدارية والفنية



مبارك الخالدي

لم يغادر البلاد حتى الآن محترفا العربي ابرهيما كيتا وأمين الشرميطي بسبب عدم تسلم اللاعبين رواتبهما المتأخرة.

وكان من المقرر أن يغادرا فور انتهاء الموسم لكن عدم صرف الشيكات الخاصة تسبب في عدم تسوية أمورهما المالية وبالتالي تأخرهما عن السفر.

ويطالب العاجي ابراهيما كيتا برواتبه البالغة 24 ألف دينار لضمان استمراره مع الفريق الموسم المقبل، بينما التونسي فالمتبقي له هو 7 آلاف دينار ليغادر البلاد بشكل نهائي، بينما تسلم العراقي 3 آلاف دينار الراتب الأخير له وغادر نهائيا.

وكشفت المشكلة الأخيرة التي أطلت برأسها مؤخرا ان العربي ربما في طريقه الى الايقاف الدولي اثر عدم تسوية مستحقات اللاعبين المحترفين السابقين حتى الآن والتي قد تصل الى مليون دينار مع العقوبات الدولية التي في طريقها على القلعة الخضراء.

وعلمت «الأنباء» أن إدارة العربي تتجه لعقد اجتماع حاسم الأسبوع المقبل لتسكين المناصب الإدارية والفنية لأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق الاول لكرة القدم والتي تباينت الرؤى حولها اثر بروز أصوات تطالب وتروج الى عودة المدرب الصربي بوريس بونياك لتسلم مهام الفريق خلفا للأخوين ناصر وميثم الشطي فضلا عن ابعاد أعضاء الجهاز الإداري السابق بالكامل واختيار عناصر جديدة هي في الأغلب ذاتها التي عملت مع بونياك قبل موسمين.