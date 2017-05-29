أقامت أكاديمية «بريميرسبورت» بالتعاون مع نادي إيفرتون إف سي لكرة القدم، وتحت رعاية مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات وسبورت دايركت، أمسية احتفالية لعرض موسم 2016 ـ 2017 في قاعة ومسرح سلوى الصباح.

وحضر الأمسية المميزة تحت رعاية ضيف الشرف قائد المجموعة الكابتن فينلي ماكلين الملحق العسكري في السفارة البريطانية أكثر من 450 شخصا وبدأت بعزف النشيد الوطني للكويت والمملكة المتحدة.

وكان من بين الحضور عدد من الضيوف البارزين الآخرين والرعاة والمؤيدين وتم توزيع ما يفوق الـ 150 جائزة قيمة للاعبين، والمدربين والرعاة المختارين، بعد نهاية موسم باهر النجاح وحافل بالدورات التدريبية، المباريات، البطولات، والفعاليات الخاصة التي ضمت أكثر من 500 لاعب ناشئ.

وتم ترشيح ما يزيد على 140 لاعبا تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة من قبل مدربيهم للحصول على جوائز في عدد من الفئات ومنها: الأكثر تألقا، الأكثر تطورا، الرياضي المثالي، المتدرب الأفضل، اللاعب النجم، جوائز للمدربين واللاعب الأهم في الفريق.

وقدمت المزيد من الجوائز للاعبين المشتركين بالدورات التدريبية لكرة السلة والطائرة وحراسة المرمى والبرامج الاجتماعية المدرسية لمجموعة فرانكو.

وقد تم توزيع الجوائز والكؤوس من قبل كل من الكابتن فينلي وهود على جميع اللاعبين وتم أيضا توزيع عدد من الجوائز التي تمثل مفاجأة مثل تذكرة طائرة الى أوروبا، ولوح تزلج كهربائي ودراجة كهربائية ومجموعة مضارب الغولف مع حقيبتها ومعدات رياضية أخرى وقسائم هدايا متنوعة مقدمة من قبل رعاة الحدث: مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، سبورت دايركت، شركة الخطوط الجوية الهولندية، بالإضافة على قسائم هدايا قيمة ونماذج سيارات بورشه من مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، وحقائب هدايا من ال.اس.اتش انترناشونال (عضو مجموعة الحميضي) - سبورت دايركت. وقسائم هدايا للألعاب من فندق مارينا مرح كويست الفحيحيل وهدايا من سيباميد. وقام بالإشراف على موسيقى الحفل المايسترو ماركوس فرناندز بعزفه الموسيقى المناسبة طيلة الاحتفالية.

وتوجه مدير الأكاديمية، مايك فين والمدير التنفيذي بكر الناظر بجزيل الشكر لطاقم التدريب، والجهات الراعية وجميع الداعمين على كل ما قدموه من مساعدة في جعل الموسم ممتعا وناجحا لجميع المعنيين في بريمير سبورت أكاديمي.

ولمزيد من المعلومات عن الأكاديمية بالتعاون مع نادي ايفرتون من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تجدونها على صفحتنا www.psa-kuwait.com.