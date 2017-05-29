أحمد السلامي

أعلن مدير قطاع الناشئين بنادي النصر سامي الخالدي عن فتح باب التسجيل في قطاع كرة القدم للاعبين الموهوبين من مواليد 2001 إلى 2010 وفي مختلف المراحل السنية خلال فترة شهر رمضان المبارك وطوال أيام الأسبوع من الساعة 9.30 إلى 10.30 مساء لاختبار قدراتهم وتمكينهم من المشاركة في التدريبات اليومية لاكتشاف المواهب والاستفادة منهم خلال الموسم الجديد.

وقال: نادي النصر يفتح أبوابه بصورة يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتم خلال فترة التدريبات الرسمية إجراء عدد من اختبار القدرات واللياقة البدنية إضافة إلى الفحص الطبي اللازم للاعبين الجدد بهدف اكتشاف المواهب الجديدة والتي سيتم تأهيلها وتدريبها وفق أحدث الطرق وبأعلى الإمكانيات ليكونوا من ضمن نواة المستقبل الذين يدعمون صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف: نمتلك قاعدة متكاملة في قطاع الناشئين بنادي النصر ونعمل على استقطاب اللاعبين المواهب لتدعيم خطوط فرقنا ونسعى إلى صقل مواهبهم عبر إسناد مهمة الإشراف على تدريباتهم لمدربين وطنيين وآخرين أجانب يمتلكون الخبرة والدراية الكافية في تهيئة وتجهيز اللاعبين، وهذا العمل يأتي ضمن خطة مجلس إدارة النادي برئاسة فلاح غانم والذي يهتم في القطاع وتطويره باعتباره لعبة كرة القدم الواجهة الرئيسية واللعبة الشعبية الأولى محليا وعالميا.

ولفت الخالدي إلى أن نادي النصر وعلى مستوى قطاع الناشئين تمكن من تحقيق بطولة كأس الاتحاد لفريق تحت 17 سنة، بينما حقق المركز الثاني في بطولة كأس الاتحاد لفريق تحت 19 سنة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النتائج خلال منافسات الموسم الجديد الذي يتم الإعداد له بصورة مبكرة.