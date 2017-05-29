أحمد السلامي

اعتمدت الجمعية العمومية بنادي الفحيحيل التقريرين المالي والإداري للموسم الرياضي المنقضي والتي انعقدت مساء أمس الأول في مقر النادي والتي ترأسها الرئيس حمد الدبوس، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث جرى التصويت على التقريرين ولم يتم تسجيل أي ملاحظات.

وفي ذات السياق، اعتمدت الجمعية العمومية بنادي الصليبخات التقريرين المالي والإداري والتي أقيمت أحداثها في مقر النادي، حيث ترأس الجلسة نائب الرئيس شعيب علي شعبان وأمين السر العام سعد عناد، حيث صوت الحاضرون على اعتماد التقريرين دون إبداء أي ملاحظات.