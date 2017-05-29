

يستعد بطل العالم للدراجات المائية يوسف العبد الرزاق للمشاركة في الجولتين الأولى والثانية من بطولة العالم للدراجات المائية في ايطاليا.

وغادر العبدالرزاق إلى مدينة بورتو سيسيريو ليخوض الجولة الاولى من 2 إلى 4 يونيو المقبل والجولة الثانية في مدينة فيستي من 9 إلى 11 منه.

واستعد البطل برفع اللياقة البدنية نظرا لما تتطلبه البطولة ومن أجل المحافظة على اللقب الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذكر العبدالرزاق أن البطولة مكونة من ست جولات اثنتان منها في ايطاليا واثنتان في الصين واثنتان بالإمارات في ديسمبر المقبل.

وأشاد بالاهتمام الكبير من القطاع الحكومي المتمثل بالهيئة العامة للرياضة والقطاع الخاص من خلال شركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي وشركة كوازاكي وشركة الخليج الكيبلات، معربا عن أمله في تحقيق نجاح لرفع علم الكويت على منصات التتويج.