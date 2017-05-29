اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الاحد تمديد عمل اللجنة المؤقتة الحالية المكلفة بادارة شؤون الاتحاد لمدة ثلاثة اشهر مقبلة بناء على قرار صادر من الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من تاريخ انتهاء عملها القانوني الخميس الماضي.
وقال الامين العام للاتحاد الدكتور محمد خليل في تصريح صحافي انه تم إلغاء الجمعية العمومية المزمع عقدها اليوم للنظر في (تشكيل لجنة انتقالية لتسير شؤون الاتحاد) بعد قرار الهيئة بالتمديد.
واضاف خليل ان التمديد جاء بنفس الاعضاء الثمانية السابقين للجنة المؤقتة برئاسة فواز الحساوي ونائب الرئيس سعد الحوطي والاعضاء جواد مقصيد وصلاح الحساوي وخالد الفضلي وسلامة العنزي وحامد الشيباني والدكتور حسين الخضري.