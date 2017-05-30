تأهل فريقا الشاهد والوسط إلى الدور ربع نهائي دورة النهار الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات، بعد فوز الأول على «الأنباء» 3-1، والثاني على الصباح 1 بالنتيجة ذاتها أول من أمس السبت على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في الشويخ.

وتقام الدورة بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وتأهل الشاهد لمواجهة «كونا» في الدور ثمن النهائي بعد غد الأربعاء، بينما يلتقي الوسط مع الفائز من مباراة النهار مع كويت تايمز في اليوم ذاته.

وتختتم اليوم منافسات الدور الأول بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين القبس والكويتية في الساعة 04:00 مساء، ويلتقي في الثانية فريقا بريق الدانة مع الجريدة في الساعة 04:30، ويلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من مباراة الراي مع الصباح 2، بينما يلعب الفائز من المباراة الثانية مع السياسة بعد غد الخميس.