مبارك الخالدي

‏‫بحضور الرئيس الفخري لنادي الكويت، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز المرزوق، ونائبه خالد الغانم، وأمين السر وليد الراشد، والأعضاء ديين الديين ومعن الرشيد ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم وبعض أعضاء الجمعية العمومية والجماهير، أقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم حفل توديع للمحترفين السوري فراس الخطيب والمغربي عادل أرحيلي بعد انتهاء فترة تعاقدهما مع النادي وتم تكريمهما.

حيث ألقى الغانم كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكره الكبير للاعبين وانهما كانا من ضمن الكتيبة التي حققت إنجازا تاريخيا يسجل باسم النادي وكانا إضافة كبيرة للفريق وقدما تضحيات كبيرة في أوقات صعبة وحفرا أسماءهما على صفحات الذكريات الجميلة عندنا وعند الجماهير.

وتمنى لهما كل التوفيق في حياتهما القادمة مع أي فريق يلتحقون به.

من جهتها، كرمت إدارة الفريق وبعض الجماهير اللاعب العاجي جمعة سعيد على تسجيله للأهداف الحاسمة في المباريات الأخيرة وكان له الفضل، بعد الله عز وجل، في تتويج الأبيض لأربع بطولات هذا الموسم.

وكذلك كرمت بعض الجماهير نائب رئيس جهاز كرة القدم الكابتن عادل عقلة على مجهوده مع الفريق خلال الموسم الماضي.